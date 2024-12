Mit seiner A-Reihe bietet Samsung bereits seit Jahren eine preiswerte Alternative zu den Flaggschiffmodellen. Und auch mit dem A55 ist dem beliebten Hersteller wieder ein tolles Smartphone gelungen. In unserem Test lobten wir etwa das hervorragende 6,6 Zoll AMOLED-Display und die gute Performance. Du möchtest dir das Samsung-Handy noch vor dem Jahresende gönnen? Dann haben wir hier vielleicht den perfekten Deal für dich. Auf den ersten Blick gibt’s das Galaxy A55 nämlich quasi umsonst zum Tarif. Doch wie rechnet sich der Deal insgesamt?

Galaxy A55 im Silvester-Deal – Das steckt drin

Gefunden haben wir das Angebot zum Galaxy A55 in der Tarifwelt von MediaMarkt. Du holst dir hier also nicht nur das Samsung-Gerät, sondern auch noch einen Mobilfunkvertrag. Dadurch stehen für eine Laufzeit von 24 Monaten monatliche Kosten in Höhe von 19,99 Euro auf der Rechnung. Warum sich das Ganze trotzdem lohnen kann, erfährst du am Ende des Artikels.

Wir schauen uns zunächst mal an, was dir für eben jene Monatskosten alles geboten wird. Allen voran bekommst du hier 25 GB Datenvolumen pro Monat im 5G-Netz von O2. Gesurft wird dabei mit bis zu 50 MBit/s, was für den Alltag rund um Social Media, Surfing und Streaming locker ausreichen dürfte. Hinzu kommt außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

Und natürlich darf auch das Galaxy A55 nicht fehlen. Das Smartphone kostet dich zunächst einmalig 29 Euro. Über einen Wechselbonus in Höhe von 30 Euro holst du dir diesen Betrag aber umgehend wieder. Auf den ersten Blick gibt’s das Galaxy A55 dadurch sogar quasi umsonst zum Vertrag. Wir rechnen jetzt vor, wie viel du über die Vertragslaufzeit insgesamt wirklich zahlst und für wen sich der Deal dadurch lohnt.

Handy + Tarif – So rechnet sich die Kombi

Wie bereits erwähnt, fallen für das Tarif-Bundle mit dem Galaxy A55 monatlich 19,99 Euro an. Über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten ergibt dies – in Kombination mit dem einmaligen Anschlusspreis in Höhe von 29,99 Euro, 4,95 Euro Versandkosten sowie dem verrechneten Wechselbonus – insgesamt rund 513 Euro. Zum Vergleich: Einzeln im Netz zahlst du für das Samsung-Handy momentan mindestens 316 Euro. Wer also wirklich nur Interesse am Galaxy A55 hat, für den lohnt sich der Deal auf keinen Fall.

Alle anderen machen mit dem Tarif-Angebot aber dennoch ein gutes Schnäppchen. Dies zeigt zumindest der Effektivpreis. Hierfür ziehen wir den Einzelpreis fürs Galaxy A55 von den Gesamtkosten ab und verrechnen das Ergebnis auf die Mindestlaufzeit. Dies ergibt monatliche Effektivkosten von 8,20 Euro – was für einen 5G-Tarif mit 35 GB Datenvolumen ziemlich ordentlich ist. Solltest du also sowohl einen neuen Tarif als auch das Samsung-Handy gebrauchen können, ist der MediaMarkt-Deal durchaus einen Blick wert. Obendrein gibt’s den Virenschutz McAfee LiveSafe für ein Jahr ebenfalls noch gratis on top.

Doch aufgepasst: Das Angebot gilt nur noch bis zum 31. Dezember – du musst bei Interesse also vor dem Jahreswechsel zuschlagen.