Nur bis Montagfrüh: Mega-Angebot für neues Samsung S21 FE

Nur bis Montagmorgen, 8 Uhr, ist das Galaxy-S21-FE-Angebot gültig, das es bei Saturn im Tarife-Shop, der „Saturn Tarifwelt“, gibt. Hier erhältst du das Samsung-Smartphone für einmalig 79 Euro. Dazu schließt du den Tarif O2 All-in L ab, der dir eine Allnet-Flat und 18 GB Datenvolumen pro Monat zur Seite stellt. Monatlich kostet dies 24,99 Euro – ein echter Top-Preis für das noch junge Smartphone.

Insgesamt werden in diesem Konstrukt – hinzu kommt noch die Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro – über zwei Jahre 718,75 Euro fällig. Das sind nur rund 20 bis 40 Euro mehr, als das Handy derzeit ohne Vertrag kostet. Bist du an dem Smartphone also ohnehin interessiert, ist der Deal ein echt guter, zumal der Tarif alle Grundbedürfnisse des mobilen Telefonierens und Surfens abdeckt.

Galaxy S21 FE zum Top-Preis: Das musst du beachten

Preislich ist der Deal also ein echter Tipp. Dennoch sind ein paar Dinge zu beachten. Einerseits solltest du den Vertrag bei O2 rechtzeitig kündigen, damit ab dem 25. Monat, wenn der Rabatt erlischt, nicht ein höherer Preis auf der Rechnung steht. Das ist allerdings Basiswissen im Tarif-Schnäppchen-Dschungel.

Andererseits handelt es sich bei dem Tarif zwar um einen Original-Tarif des Netzbetreibers, allerdings um einen aus der Budget-Linie „All-in“ und nicht aus den Premium-Tarifen der O2-Free-Serie. Das heißt im Detail: Im günstigen Tarif hast du noch keinen 5G-Zugang, obwohl das neue Samsung-Smartphone bereits mit dem neuen Mobilfunkstandard kompatibel ist. Außerdem ist die Downloadgeschwindigkeit auf 50 Mbit/s begrenzt. Das ist im Alltag allerdings kein Ausschlusskriterium und reicht locker auch für Videostreaming unterwegs.

Hier sind noch einmal alle Daten und Kosten des Angebots:

Samsung Galaxy S21 FE (128 GB) für 79 Euro

O2 All in L für 24,99 Euro pro Monat

Allnet-Flat (Anrufe und SMS)

18 GB Datenvolumen

LTE mit bis zu 50 Mbit/s

O2-Netz

EU-Roaming

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Keine Versandkosten

Hier bestellen

Das Angebot ist ausschließlich online und vorbehaltlich einer Verlängerung nur an diesem Sonntag und die folgende Nacht über gültig. Ende ist den Saturn-Informationen zufolge am Montag, 7. Februar, 8 Uhr. Außerhalb dieses Angebotszeitraumes gibt es die Kombi aus Gerät und Tarif zwar auch und ebenfalls für 24,99 Euro monatlich. Dann kostet das Handy allerdings nicht 79 Euro Einmalzahlung, sondern (Stand: Samstag vor 20 Uhr) 359 Euro.

Mehr zum Gerät, dem neuen Galaxy S21 FE, findest du bei uns im Datenblatt und im ersten Eindruck, den wir uns im Rahmen der Vorstellung des Smartphones verschaffen konnten.