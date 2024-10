Nur am Prime Day: Dieser Ambilight 4K-TV war nie günstiger

Shopping-Events wie der aktuell laufende Prime Day (8. und 9. Oktober) lohnen sich nicht nur für preiswerte Gadgets. Insbesondere bei Großgeräten kann man teilweise enorm sparen. So auch bei diesem Ambilight 4K-TV von Philips. Das Modell mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale wurde ursprünglich mit einem UVP von fast 900 Euro versehen. Am Prime Day purzelt dieser Preis aber um ganze 47 Prozent, wodurch du nur noch 479 Euro für den Fernseher zahlst. Was dir für diesen Preis geboten wird und wie stark der Deal wirklich ist, erfährst du hier.

Preis-Check: Dieser Prime Day Deal lohnt sich wirklich

Bleiben wir doch direkt mal beim Preis – immerhin ist dieser für vermeintliche Schnäppchen-Jäger entscheidend. Wie eingangs erwähnt sparen eingeloggte Prime-Mitglieder am Prime Day (8. und 9. Oktober) derzeit 47 Prozent und zahlen dadurch lediglich 479 Euro für den 4K-TV. Mit Blick auf den hohen Rabatt klingt das schon mal nicht schlecht – ein hoher Preisnachlass macht aber noch lange kein Top-Schnäppchen. Viel wichtiger ist nämlich der Preisvergleich und -verlauf. Dieser kann sich aber zum Glück ebenfalls absolut sehen lassen:

Im Netz ist nämlich aktuell kein Händler billiger als Amazon. Wirklich beachtlich ist aber insbesondere der Preisverlauf, denn: Günstiger gab’s den Ambilight 4K-TV in 55 Zoll sogar noch nie im Netz! Zuvor wurde der aktuelle Preis von 479 Euro erst ein einziges Mal erreicht – passenderweise am ersten Prime Day 2024 im vergangenen Juli. Aktuell ist also wirklich ein idealer Zeitpunkt für den Kauf gekommen. Doch aufgepasst: Solch starke Prime Day Angebote sind auch gerne schnell wieder vergriffen, schnell sein lohnt sich also.

Ambilight 4K-TV: Das wird dir hier geboten

Doch nicht nur der Preis stimmt, auch die verbaute Technik des sogenannten 55PUS8109 Ambilight 4K-TVs kann sich sehen lassen. Allen voran die namensgebende Ambilight-Technologie, welche über rückseitig verbaute LEDs am Fernseher für ein ganz besonderes Fernseh-Erlebnis sorgt, ist ein echtes Kaufargument.

Zusätzlich besticht das Modell aus dem Jahr 2024 aber natürlich ebenso mit einer exzellenten 4K-Auflösung inklusive der gängigen HDR-Formate und Bildoptimierungen. Die Bildwiederholrate von 60 Hz ist ebenso ordentlich und beim Sound wird Dolby Atmos unterstützt. Alle gängigen Anschlüsse (unter anderem mit HDMI 2.1) sowie LAN und WLAN fürs Streaming sind ebenfalls vorhanden. Insgesamt bekommst du also wirklich einen guten 55-Zoll-Fernseher geboten – und das am Prime Day zum erstaunlich niedrigen Preis.

