Nur 99 Euro: Dieser Monitor ist für fast jedes Home-Office ein echter Tipp

Schnäppchen-Jäger aufgepasst: Bei MediaMarkt kommst du aktuell bereits für nur 99 Euro an einen 24 Zoll großen Full-HD-Monitor von Lenovo. Was der Bildschirm dabei alles auf dem Kasten hat und wie du dir dieses Angebot überhaupt sichern kannst, erfährst du in diesem Artikel.

MediaMarkt Rabatt-Aktion: Exklusiv für angemeldete User

Die als „Prime Konter“ beworbene Rabatt-Aktion von MediaMarkt läuft noch bis zum 13. Juli. Zahlreiche Technik-Produkte – wie etwa ein Kopfhörer-Geheimtipp für ebenfalls 99 Euro – sind dadurch aktuell deutlich günstiger zu haben. Und auch der 24-Zoll-Monitor ist Teil der Aktion. Der Clou: Die starken Rabatte gelten dabei exklusiv für angemeldete „myMediaMarkt“-Kunden und werden auch nur für ebenjene angezeigt.

Lenovo Monitor im Angebot bei MediaMarkt

Doch keine Panik, im Gegensatz zum kostenpflichtigen Prime-Abo ist die Anmeldung hier völlig kostenfrei – in den Genuss der Top-Deals kommst du also ohne Kostenfalle. Für mehr Informationen und einen Überblick über einige der Highlights der Aktion lohnt sich zudem ein Blick auf diesen Artikel:

→ MediaMarkt übertölpelt Amazon! So kommst du an die neuen Sonderangebote

Full-HD-Monitor in 24 Zoll: Jetzt nur 99 Euro

Doch was wird bei dem Lenovo-Gerät für 99 Euro überhaupt geboten? Der Monitor löst über die Bildschirmgröße von 23,8 Zoll in Full-HD auf (1.920 x 1.080 Pixel) und liefert dir dadurch ein hochauflösendes Bild für die tägliche Nutzung. Zusätzlich verfügt das Gerät über das Eye Comfort Zertifikat des TÜVs Rheinland – dadurch sollen deine Augen auch bei längerer Nutzung geschont werden.

Für eine möglichst flüssige Darstellung setzt Lenovo bei dem Monitor auf eine Bildwiederholrate von 75 Hz, die Reaktionszeit beträgt hingegen 6 ms. Dadurch eignet sich der Bildschirm zwar nicht unbedingt für rasante Gaming-Sessions, Gelegenheitsspieler sollten dank AMD FreeSync aber trotzdem auf ihre Kosten kommen. Für den Einsatz im Homeoffice oder im Büro langt es allemal. Vor allem, wenn du kein Grafiker bist. Als Anschlüsse stehen dir ein HDMI 1.4-Slot, ein VGA-Anschluss sowie ein 3,5 mm Klinkenstecker zur Verfügung. Der Monitor verfügt dabei über die Energieeffizienzklasse E.

→ Lenovo 24 Zoll Full-HD-Monitor für 99 Euro

Preis-Check: So gut ist das 99 Euro Preisschild wirklich

Ein Blick auf den Preisverlauf offenbart die hohe Preisschwankung bei dem Monitor von Lenovo. Zwar gab es den Bildschirm zuvor schon unter der 100-Euro-Hemmschwelle, aktuell wird das MediaMarkt-Angebot aber von keinem anderen Anbieter geschlagen. Außerdem liefert der Händler versandkostenfrei, was den Deal so richtig rund macht.

Übrigens: Der Preis von 99 Euro taucht – so wie alle Angebote der Rabatt-Aktion – bei den gängigen Preisvergleichsportalen nicht auf. Grund dafür ist, dass der schlussendliche Angebotspreis nur eingeloggten Kunden angezeigt wird. Die automatisierten Preis-Suchmaschinen finden diesen daher nicht.

Wenn du hingegen einen etwas größeren Monitor zum kleinen Preis suchst, gibt es die 27-Zoll-Variante des Geräts ebenfalls bei MediaMarkt im Angebot. Hier steht für eingeloggte Nutzer ein Preisschild von 129 Euro auf der Rechnung.