Telekom-Netz für 3 Euro: Crash-Tarif jetzt mit mehr Datenvolumen

In unregelmäßigen Abständen gibt es einen Abverkauf der sogenannten Crash-Tarife. Dahinter verbergen sich Low-Budget-Handyverträge des Providers Klarmobil, die Telekom-Netz-Zugang mit kleinem Datenvolumen bieten – das ganze aber auch zum kleinen Preis von teilweise nur 3 Euro. Jetzt ist der Tarif wieder da – und wird im Details sogar noch besser.

Crash-Tarif: Telekom-LTE für 3 Euro – das ist jetzt noch besser

Den 3-Euro-Tarif gab es bislang immer nur mit 750 MB Telekom-Datenvolumen. Jetzt wächst das Volumen bei gleichbleibendem Preis auf 1 GB an. Ein kleiner Datensnack – aber immerhin eine Steigerung um ein Drittel des alten Datenvolumens. Am Anspruch des Tarifs ändert sich indes nichts.

Der Crash-Tarif ist mit seinem jetzt einen Gigabyte und den 100 Frei-Minuten sowie 100 Frei-SMS nichts für Power-User. Aber er ist die günstigste Möglichkeit, an einen funktionierenden Telekom-Netz-Tarif zu kommen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.

Business-, Fallback- oder Einsteiger-SIM-Karte: Hier lohnt sich der Crash-Tarif

Wer einen kleinen Einsteiger – etwa für weniger anspruchsvolle Großeltern – sucht, eine Fallback-SIM-Karte mit anderem Netzzugang als die Hauptkarte benötigt oder einfach eine zweite Rufnummer mit den nötigsten Tarifinhalten für dienstliche Zwecke braucht, sollte sich den Crash-Tarif anschauen.

Das Kaufargument ist gepaart mit dem niedrigen Preis der Zugang zum Telekom-LTE-Netz. 5G ist in diesem Preisbereich noch kein Thema und bei der Telekom ohnehin nur Netzbetreiber-Tarifen vorbehalten. Mit LTE25, WLAN-Calling und Voice-over-LTE ist der Tarif aber auch im Kleingedruckten ordentlich bestückt. Zuletzt waren die Crash-Verträge auch als eSIM erhältlich, was sie für autarke Smartwatches eignet – und als Zweit-SIM in aktuellen iPhones oder Google-Pixel-Smartphones.

→ Hier geht’s zur Buchung

Die Vertragslaufzeit des 3-Euro-Tarifs beläuft sich auf 24 Monate, EU-Roaming ist mit drin, einmalig musst du außerdem noch 4,99 Euro Anschlusspreis einberechnen. Hier sind noch mal alle Tarif-Inhalte auf einen Blick:

Grundgebühr: 2,99 Euro / Monat

1 GB LTE Datenvolumen (25 Mbit/s, danach 32 Kbit/s)

100 Frei-Minuten

100 Frei-SMS

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

Telekom-Netz

Anschlussgebühr: 4,99 Euro

Vertragslaufzeit: 24 Monate

Hier bestellen

Insgesamt kostet der Tarif über die beiden Jahre gesehen 76,75 Euro. Damit ist er im Schnitt auch günstiger als die immer beliebter werdenden Jahrespakete anderer Anbieter. Bei Aldi Talk kostet das vergleichbare Paket (12 GB pro Jahr) beispielsweise 59,99 Euro. Weniger als die 76,75 beim Crash-Tarif – aber eben nur für die Hälfte der Zeit. Vorteil Crash: Telekom-Netz und WLAN-Call beziehungsweise VoLTE. Vorteil Aldi Talk: hier ist eine unbegrenzte Allnet-Flat mit dabei.

Das Crash-Angebot sei zeitlich begrenzt, heißt es vom Anbieter. Wann der Deal genau ausläuft, ist jedoch nicht bekannt. Zuletzt war eine Laufzeit von 3 bis 5 tagen realistisch, bis die Kontingente vergriffen waren. Somit gehen wir davon aus, dass der Tarif auch diesmal das Wochenende überdauern wird.