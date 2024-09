Nur 299 Euro: Aldi verkauft UHD-TV zum Schnäppchenpreis

Aldi hat es mal wieder geschafft: Wir bei inside digital durchsuchen das Internet tagtäglich nach neuen Angeboten und stoßen dabei in aller Regelmäßigkeit auf Preiskracher des Discounters. So wie jetzt auch, denn Aldi verkauft momentan einen UHD-TV schon für lächerlich günstige 299 Euro. Was dir für diesen Preis alles geboten wird, erfährst du in diesem Artikel.

50 Zoll, UHD-Auflösung & Co. – Das bietet dir der UHD-TV bei Aldi

Im Angebot für 299 Euro (plus Versand) ist dabei der Medion Life UHD Smart-TV X15015 mit 50 Zoll Bildschirmdiagonale. Damit ist der Fernseher zwar kein Riese, verfügt aber dennoch über eine ordentliche Größe fürs Wohn- oder Schlafzimmer. In Kombination mit den recht kompakten Maßen (111,6 x 69,5 x 26,5 cm) passt er so auch auf schmalere TV-Kommoden.

Technisch bietet dir der Smart-TV eine UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln. Dadurch ist er ein Upgrade zum HD-Fernseher, erreicht jedoch nicht ganz so viele Details wie ein 4K-Gerät. Wer aber ohnehin hauptsächlich fernsieht, wird sicherlich keinen Unterschied merken. HDR und die verbaute LED-Backlight-Technologie sollten nämlich trotzdem für schicke Bilder sorgen. Kleine Abstriche musst du – wie ehrlich gesagt bei fast allen TVs heutzutage – allerdings beim Sound machen. Der Fernseher verfügt über eine Ausgangsleistung von 2 x 8 W über verbaute Stereo-Lautsprecher. Mit einer Soundbar ist dieses Problem aber schnell behoben.

Eindeutig punkten kann der UHD-TV bei Aldi hingegen mit Blick auf die Funktionen und Anschlüsse. Von einem HD Triple Tuner, die CI+ Schnittstelle für HD+Karten bis hin zu drei HDMI- (2.0) und zwei USB 2.0-Anschlüssen sowie einem digitalen Audioausgang wurde hier wirklich an alles gedacht. Selbst ein AV In (Cinch) und Kopfhöreranschluss wurden hier noch verbaut. Selbstverständlich kannst du den Smart-TV auch via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden und so auf alle gängigen Streaming-Apps rund um Netflix und Co. zugreifen.

Schnäppchen-TV für nur 299 Euro

Dieses doch ziemlich ansprechende Gesamtpaket wird vor allem durch den absurd niedrigen Preis bei Aldi abgerundet. Der Discounter veranschlagt in seinem Onlineshop nämlich lediglich 299 Euro für den 50 Zoll großen UHD-TV. Zwar kommen hier noch Versandkosten in Höhe von 18,90 Euro on top – mit Blick auf vergleichbare Fernseher ab 50 Zoll handelt es sich hierbei aber trotzdem um ein echtes Schnäppchen!