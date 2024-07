Ein schöner lauer Sommerabend mit guten Freunden und Grillduft in der Nase – was gibt’s Schöneres? Wären da nur nicht die ganzen Mücken, Moskitos und andere nervige Insekten. Später am Abend ist der Körper mit fiesen Schwellungen übersät und der Juckreiz raubt einem nachts den Schlaf. Helfen kann ein Insektenstichheiler, wie der „Beurer BR 90“. Durch die Erhitzung der jeweiligen Körperstellen reduzieren sich Schwellungen von Stichen und Bissen deutlich schneller. Und die roten Flecken jucken gleichzeitig auch weniger.

Über 30.000 Bewertungen: Das kann der Insektenstichheiler

Der BR 90 Insektenstichheiler von Beurer hat es bei Amazon in der Bestsellerliste „Sport & Freizeit“ auf Platz 1 geschafft. Deutlich über 30.000 Kunden vergaben insgesamt 4,6/5 Sternen und sorgen somit für eine top Bewertung dieses Gadgets für den Sommer. Das kleine Gerät ist nur 10,1 × 3,6 × 2 Zentimeter groß und lässt sich dadurch ohne Probleme mit an den See oder in den Urlaub nehmen.

Der Insektenstichheiler erzeugt punktuell Wärme über keramische Heizplatten. So lässt sich die jeweilige Stelle gezielt behandeln. Er erreicht dabei eine Temperatur von rund 50 Grad, was deutlich weniger ist als ein Handwärmer oder eine Tasse Grüntee. Du verbrennst dich also nicht und Kinder empfinden auch keine Schmerzen. Dennoch reicht die Temperatur aus, um Juckreiz und Schwellungen zu verringern. Dabei werden übrigens keinerlei chemische Stoffe eingesetzt, sodass das Gadget auch bei Schwangeren oder Kindern angewendet werden kann.

Insgesamt stehen dir zwei Programme zur Auswahl: 3 Sekunden Wärmebehandlung ist für sensible Haut ein gutes Intervall und 6 Sekunden eignen sich optimal für eine normale Haut. Ist die Zeit abgelaufen, ertönt ein Signal und du kannst das Gerät wieder von der Haut entfernen. Um auch im Dunkeln Insektenstiche und Bisse erkennen zu können, verfügt dieses Modell weiterhin über ein integriertes Licht.

Preis-Check: Diese Variante ist sogar noch günstiger

Bei Amazon kostet das Gadget gerade 24,99 Euro und ist somit 38 Prozent reduziert. Es kommen aber noch Versandkosten dazu, sodass du am Ende bei 27,98 Euro landest. Das ist momentan insgesamt der günstigste Preis auf dem Markt (Preisvergleich). Möchtest du hingegen noch ein paar Euro sparen, kannst du auch zum Beurer BR 60 Insektenstichheiler ohne Beleuchtung greifen. Hier ist Amazon mit 24,98 Euro (inkl. Versandkosten) allerdings nicht der günstigste Anbieter (Preisvergleich). Bei expert kommst du nämlich schon für 21,99 Euro (kostenloser Versand) dran.