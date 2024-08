Nur noch 2 Tage: Sky Sport & Bundesliga Abo mit gratis TV-Streaming-Paket

Das umfangreiche Live-Sport Paket von Sky bzw. WOW ist ein Muss für alle Sportfans. Immerhin streamst du hiermit nicht nur alle Samstagsspiele der deutschen Bundesliga – inklusive der beliebten Konferenz – sondern auch andere Sport-Highlights wie den DFB-Pokal, die Formel 1 oder MotoGP.

Wer aber nicht nur Interesse an Sportübertragungen hat, sondern auch das normale TV-Programm komfortabel streamen möchte, der sollte jetzt aufpassen: Bei waipu.tv sicherst du dir aktuell nämlich ein Jahr WOW Live-Sport für monatlich 29,99 Euro – dies entspricht dem normalen Jahrespreis. Der Clou: Das TV-Streaming-Programm von waipu.tv – inklusive 280 TV-Sendern (265 in HD) sowie zahlreichen Pay-TV-Programmen – gibt’s ebenfalls kostenlos dazu! Doch aufgepasst: Der starke Streaming-Deal gilt nur noch bis zum 1. September. Immerhin kommt er noch passend für das anstehende Bundesliga-Wochenende!

Kostenloses TV-Streaming zum Sky Sport-Abo

Das aktuelle Streaming-Schnäppchen von waipu.tv ist simpel und genial zugleich: Wenn du den Dienst über diese Aktionsseite buchst, bekommst du 12 Monate lang WOW Live-Sport – inklusive der Samstagsspiele der Fußball Bundesliga – kostenlos dazu. Für dich stehen dadurch monatlich nur 29,99 Euro auf der Rechnung. Das ist dann genauso teuer, wie das Jahrespaket bei WOW selbst gerade kostet. Du bekommst das waipu.tv Perfect Plus Paket (im Wert von 12,99/Monat) also komplett gratis dazu!

Sky Live-Sport mit gratis TV-Streaming

Wer also ohnehin Interesse am Sport-Paket des Streaming-Dienstes von Sky hat – und nebenbei auch gerne mal durch das herkömmliche TV-Programm zappt – macht hier ein echtes Schnäppchen. Obendrein bietet dir waipu.tv auch noch einiges mehr als nur normales TV-Streaming in HD. Was genau das ist, zeigen wir dir jetzt.

TV-Programm in HD, zahlreiche Pay-TV-Sender & vieles mehr

Ganze 280 TV-Sender sind schon mal eine Hausnummer. Wirklich besonders und lohnenswert machen waipu.tv aber vor allem die vielen weiteren Vorteile. So streamst du von den TV-Programmen satte 265 in HD. Und hierzu zählen keinesfalls nur die Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch private Sender wie ProSieben, RTL und Co., welche sonst kostenpflichtig per HD+-Karte scharf gestellt werden müssen. Hinzu kommen obendrein ebenfalls noch eine Menge an Pay-TV-Sendern. So freuen sich Sportfans nicht nur auf die Bundesliga via WOW, sondern kommen auch bei Sport1+ HD oder Eurosport2 HD auf ihre Kosten. Und auch andere Sender wie National Geographic oder Home of Horror sind den wortwörtlichen Blick wert.

Gestreamt wird bei waipu.tv übrigens auf so ziemlich allen Endgeräten und mit bis zu vier Streams gleichzeitig. Zusätzlich hast du ebenso Zugriff auf die sogenannte waiputhek, in der 30.000 Filme und Serien auf Abruf für dich bereitstehen. Das Ganze kann sich also einzeln bereits lohnen, ist im Bundle mit dem Sport-Paket von Sky aber wirklich eine Empfehlung wert.

Zwei Dinge solltest du bei dem aktuellen Angebot aber beachten. Zum einen gilt der Deal nur noch bis zum 1. September, viel Zeit zum Zugreifen bleibt also nicht mehr. Zum anderen steigen die Kosten nach Ablauf der zwölfmonatigen Mindestlaufzeit wieder auf die jeweiligen Normalpreise. Zu diesem Zeitpunkt kannst du aber natürlich problemlos kündigen und dich nach einem neuen Streaming-Schnäppchen umsehen.