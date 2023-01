Nur 19 Euro fürs iPhone 14? Hammer-Bundle mit Telekom-Tarif samt 5G

Wer auf der Suche nach einem neuen Tarif ist und auch Interesse am iPhone 14 hat, könnte aktuell bei MediaMarkt im Tarifshop fündig werden: Hier gibt’s das Top-Handy von Apple nämlich im Tarif-Bundle für 39,96 Euro monatlich – und mit einem einfachen Trick kannst du beim Gerätepreis noch ordentlich sparen.

Tarif-Bundle der Telekom: Was wird dir geboten?

Werfen wir als Erstes einen Blick auf den Tarif selbst: Bei Telekom Magenta Mobil M 5G darfst du monatlich 20 GB im hervorragenden Netz der Telekom versurfen. Das Netz überzeugt vor allem durch die hohe Verfügbarkeit, die gute Netzdichte sowie eine starke Sendeleistung und ist jüngst mal wieder zum besten Netz gekürt worden. Wer also außerhalb der großen Städte wohnt, könnte nach dem Wechsel einen Unterschied merken und plötzlich viel besser und schneller surfen. Neben den mobilen Daten telefonierst und simst du außerdem kostenfrei in alle deutschen Netze. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt übrigens 24 Monate.

All das bekommst du, in Kombination mit dem iPhone 14, für 39,96 Euro im Monat. Das Besondere hier dran ist, dass du damit monatlich sogar knapp 10 Euro unter dem einzelnen Tarif-Preis bei der Telekom liegst. Hinzu kommt neben den einmaligen Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro, nur noch ein Gerätepreis von gerade einmal 69 Euro für dein iPhone. Wem das trotzdem zu viel ist, der kann vom 50-Euro-Wechselbonus gebrauch machen und damit den Preis für das Apple-Handy auf 19 Euro drücken – kein schlechter Deal oder?

Das iPhone 14 im Überblick

Und für diese 19 Euro bekommst du mit dem iPhone 14 ein absolutes Spitzenhandy geboten: Das Smartphone wird mit Apples hauseigenem Bionic A15 Prozessor angetrieben – nach wie vor einer der schnellsten auf dem Markt. Die 6 GB RAM sorgen währenddessen für ein flüssiges Erlebnis. Beim Betriebssystem bist du mit iOS 16 auf dem neusten Stand. Punkten kann das iPhone außerdem mit seinem 6,1 Zoll Display: Das Handy liegt dank der relativ geringen Größe nicht nur gut in der Hand, gleichzeitig sorgt das OLED-Display für eine tolle Auflösung und klare Bilder.

Apropos Bilder, die knippst du beim iPhone 14 mittels TrueDepth-Kamera sowie einer unterstützenden Ultra-Weitwinkelkamera mit jeweils 12 Megapixel. Dabei kannst du dich zudem auf eine optische Bildstabilisation verlassen. Die Front-Kamera kommt ebenfalls auf 12 Megapixel, wodurch auch deine Selfies gut aussehen sollten. 4K-Videos kannst du sowohl mit der Front- als auch der Rückkamera schießen. Damit du für deine Bilder und Videos auch genug Platz hast, verfügt das iPhone 14 in diesem Bundle über 128 GB Speicherplatz. Doch Vorsicht: Ein microSD-Steckplatz ist nicht vorhanden.