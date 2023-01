15 statt 37 Euro pro Monat: Stark reduzierter Telekom-Tarif nur noch heute erhältlich

Das Angebot der Woche bei Freenet umfasst einen Tarif aus der „green LTE“-Serie. Der bringt dich ins preisgekrönte Telekom-Netz und ist stark rabattiert. In den zwei Jahren Mindestvertragslaufzeit bekommst du jeden Monat 22 Euro Rabatt. Um dir den Tarif zu sichern, musst du jedoch schnell sein. Das Angebot endet schon am Donnerstagabend (26. Januar, 23:59 Uhr).

Jeden Monat 22 Euro Rabatt auf Tarif im Telekom-Netz

Die 20 GB LTE Telekom Allnet-Flat ist momentan in einem top Angebot richtig günstig erhältlich: Anstelle von monatlich 36,99 Euro, zahlst du momentan nämlich lediglich 14,99 Euro im Monat. Und dafür wird dir einiges geboten: Vor allem die 20 GB LTE-Datenvolumen im hervorragenden Netz der Telekom sind für viele sicherlich das wichtigste Argument. Hier surfst du mit 25 Mbit/s im Internet und profitierst unter anderem von der hohen Verfügbarkeit und der guten Netzdichte der Telekom. Wer also außerhalb der großen Städte wohnt, könnte nach dem Wechsel einen Unterschied merken und plötzlich einen besseren Empfang haben als noch zuvor.

Ebenso bekommst du auch noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming geboten. Außerdem kannst du über den Tarif VoLTE nutzen, wodurch du unter anderem von einem schnelleren Rufaufbau sowie einer verbesserten Sprachqualität profitieren solltest. Beim WLAN Call bist du währenddessen nicht auf das Mobilfunknetz angewiesen, wodurch du insbesondere bei Ausfällen über ein WLAN-Signal telefonieren kannst. Übrigens lässt sich der Tarif auch mit einer eSIM abschließen. Dadurch sparst du dir etwa die lästige Wartezeit auf deine SIM-Karte. Außerdem lässt sich der Tarif so auch in einer kompatiblen Smartwatch nutzen oder als zweite SIM-Karte in iPhones oder Google Pixel Smartphones.

Über 500 Euro Rabatt? So viel sparst du wirklich

Doch wie viel sparst du eigentlich genau bei dem Tarif-Angebot? Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monate kommt alleine durch den monatlichen Rabatt von 22 Euro eine Ersparnis von 528 Euro zustande. Doch das ist nicht alles: Auch die Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro kannst du dir sparen.

Dafür musst du innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung deines neuen Tarifs einfach eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die 8362 senden. Diese SMS kostet zwar einmalig 19 Cent, doch erspart dir dafür die gesamten Anschlusskosten. Insgesamt kommt man so auf einen Rabatt von sage und schreibe 567 Euro. Kein schlechter Deal, oder?