Nur 130 Euro: MediaMarkt schmeißt beliebtes Samsung-Smartphone raus

Das Samsung Galaxy A14 ist ein brandneues Smartphone, welches vor allem mit seinem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu überzeugen weiß. Der starke Akku, die ordentliche Leistung sowie der erweiterbare Speicher machen das Handy zu einem hervorragenden Alltagsgerät. Bereits für den UVP von 199 Euro macht man bei der LTE-Variante einen guten Kauf. MediaMarkt schmeißt das Samsung-Handy jetzt aber für unschlagbare 129 Euro raus! Wir machen den Angebots-Check.

Im Angebot für 129 Euro ist dabei das Galaxy A14 LTE – bei diesem Handy musst du also auf 5G-Geschwindigkeiten verzichten. Da diese aber ohnehin noch nicht flächendeckend in ganz Deutschland verfügbar sind und man auch mit LTE-Speed locker durch den Alltag kommt, werden die meisten hierbei kaum einen Unterschied merken. Der einzige andere Nachteil im Vergleich zur 5G-Variante ist der Prozessor. Bei diesem Modell wird nämlich auf den etwas schwächeren MediaTek Helio G80 MT6769V/CT gesetzt. Für eine grundsätzlich flüssige Nutzererfahrung beim Surfen und Telefonieren sorgt dieser in Kombination mit den verbauten 4 GB Arbeitsspeicher aber dennoch.

Samsung Galaxy A14 4G Software Android 13 Prozessor MediaTek Helio G80 MT6769V/CT Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.408 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB, 64 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 201 g Farbe Schwarz, Silber, Grün Einführungspreis Galaxy A14 4G (4/64 GB): 200 € Marktstart 2023

Abgesehen davon gibt’s mit dem Galaxy A14 ein tolles Handy zum Schnäppchen-Preis. So verfügt das Samsung-Gerät beispielsweise über einen 5.000 mAh starken Akku, welcher dich auch bei intensiver Nutzung problemlos durch den Tag bringen sollte. Das 6,6-Zoll-Display hat eine ordentliche Größe und kommt dabei auf eine gute Pixeldichte von 400 ppi. Ein großer Vorteil gegenüber neueren Smartphones ist zudem der erweiterbare Speicher. Über eine microSD-Karte machst du aus den 64 GB Speicherplatz im Handumdrehen 1 TB – so passen wirklich all deine Bilder und Videos auf das Handy. Diese knipst du bei dem A14 übrigens vor allem mit der 50-MP-Hauptkamera. Auf 5G musst du wie bereits erwähnt verzichten, doch gefunkt wird mit dem Galaxy A14 natürlich trotzdem. Neben LTE und WLAN wird so etwa auf Bluetooth 5.3 und NFC für mobiles Zahlen gesetzt.

Samsung-Handy zum Tiefstpreis: So gut ist der Deal wirklich

Bei MediaMarkt zahlst du dank eines Rabatts von 35 Prozent momentan nur noch 129 Euro für das Galaxy A14 in der LTE-Variante. Ein toller Preis, der im Netz von keinem anderen Anbieter geschlagen wird. Und auch ein Blick auf den Preisverlauf zeigt: Hier machst du echt ein Schnäppchen! Günstiger gab es das Galaxy A14 zuvor nämlich noch nie! Wenn du also ein neues Smartphone zum kleinen Preis suchst, kannst du bei diesem MediaMarkt-Deal bedenkenlos zuschlagen.

Übrigens: Willst du auf 5G-Konnektivität nicht verzichten, bekommst du das Galaxy A14 5G derzeit beim Händler Alternate am günstigsten. Hier kostet es rund 180 Euro.

