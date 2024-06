Wer die Vorteile eines Notebooks haben möchte, aber auf ein großes Touchscreen-Display nicht verzichten möchte, findet mit dem Samsung Galaxy Book3 360° ein gutes Kombigerät. Tippen kannst du wie mit einem vollwertigen Laptop, die Tastatur lässt sich aber auch auf die Rückseite klappen. So kannst du mit dem Finger oder S Pen auch direkt auf dem Display zeichnen, Texte markieren und Notizen machen.

Galaxy Book3 360° – die Highlights des 2in1-Notebooks

Das Galaxy Book3 360° sieht auf den ersten Blick aus wie ein gewöhnliches Notebook. Erst, wenn man die Tastatur umklappt, zeigt sich die Besonderheit des Samsung-2in1-Geräts. Dabei wiegt es nur rund 1,2 Kilogramm und kann so auch gut transportiert werden. Mit einer vollständigen Tastatur und sämtlichen Anschlüssen wie HDMI, USB-C, USB-A und einem microSD-Slot kannst du die Vorzüge eines Laptops uneingeschränkt nutzen. Möchtest du kreativ werden – etwa um Fotos zu bearbeiten oder ein Konzept zu entwerfen – lässt sich das Galaxy Book3 mit einem Handgriff in ein großes Tablet mit 13,3 Zoll Display verwandeln. Der Bildschirm löst nicht nur in FHD auf, sondern alle Bilder sehen dank AMOLED auch besonders lebendig aus.

Aber auch unterhalb des Displays weiß das 2in1-Gerät zu überzeugen. Denn es ist mit einem Intel Core-Prozessor der 13. Generation mit Intel Evo i5 ausgestattet, der von 8 GB RAM unterstützt wird. Für grafische Darstellung ist weiterhin eine Iris Xe Grafikkarte verbaut. Und genügend Platz für Dateien und Apps liefert dir die 256 GB SSD-Festplatte. Weiterhin ist Windows 11 Home bereits vorinstalliert, wodurch das Kombigerät sofort betriebsbereit ist.

46 Prozent Rabatt: So gut ist das Angebot

Normalerweise stehen 1.299 Euro auf dem Preisschild des Galaxy Book3 360°. Gerade reduziert MediaMarkt es aber um 46 Prozent. Dadurch zahlst du jetzt nur noch 699 Euro für das 2in1-Gerät. Versandkosten fallen übrigens nicht an. Aber ist der Preis auch im Vergleich gut? Dazu schauen wir auf den Preisvergleich. Und hier sieht man, dass aktuell kein anderer Anbieter günstiger ist. Zuletzt war es außerdem nur einmal wenige Euro günstiger. Du bekommst das Gerät aktuell also zu einem sehr guten Preis.

Du möchtest etwas weniger ausgeben und kannst auf die Tablet-Funktion verzichten? Dann lohnt sich vielleicht auch ein Blick auf das Galaxy Book4 – denn das ist gerade ebenfalls bei MediaMarkt reduziert.