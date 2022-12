Notebook-Schnäppchen bei MediaMarkt: Dieser Laptop mit i7-Chip ist jetzt 200 Euro günstiger

Asus hat sich schon lange einen Namen auf dem Notebook-Markt gemacht. Jetzt ist bei MediaMarkt das Asus Vivobook 14 (R465JA-EB1640W) 22 Prozent günstiger und somit für 699,99 Euro statt sonst 899 Euro (UVP) erhältlich. Wir prüfen, wie gut das Angebot ist und was der Laptop kann.

Asus Vivobook 14: Schick, kompakt und schnell

Beim Vivobook 14 setzt Asus auf ein mattes Metallic-Gehäuse mit einem minimalistischen Look. Das sieht modern aus, wenn auch die verhältnismäßig breiten Displayränder nicht mehr ganz zeitgemäß sind. Was den Bildschirm angeht, ist hier ein Panel mit 14 Zoll Diagonale verbaut, das in Full-HD auflöst. Du bekommst hierbei also ein Gerät, das kompakt genug ist, um es mit in die Uni oder ins Büro zu nehmen – aber immer noch groß genug ist, um auch längere Zeit am Stück damit zu arbeiten. Mit einem Gewicht von 1,6 Kilogramm ist es zudem leicht genug, um es ohne Rückenschmerzen von A nach B zu transportieren.

Unter der Tastatur sitzt ein Intel i7-Prozessor, der für eine schnelle Performance im Alltag sorgt. Begleitet wird dieser von 8 GB Arbeitsspeicher. All deine Daten speicherst du auf einer SSD-Festplatte, die dir 512 GB Speicherplatz bereithält. Der SSD-Speicher hat den Vorteil, dass du unter anderem schnell auf alle Inhalte zugreifen kannst und sich der Rechner schnell hochfahren lässt. Als Grafikkarte setzt Asus auf eine Intel Iris Plus Graphics von Intel.

Notebook-Konnektivität und weiterer Schnäppchen-Tipp

Was die Anschlussmöglichkeiten betrifft, stehen dir beim Asus Vivobook 14 zwei USB 2.0-Steckplätze, ein USB 3.2 Typ-A-, ein USB 3.2 Typ-C-, ein HDMI 1.4-, sowie ein Klinkenanschluss zur Verfügung. Weiterhin funkt das Notebook mit Wi-Fi 5 und Bluetooth 4.1. Es wird mit Windows 11 ausgeliefert und ist daher sofort betriebsbereit.

Falls du hauptsächlich einen Rechner für zu Hause suchst, könnte sich auch ein Blick auf diese All-in-One PCs für dich lohnen. Der Vorteil: Du hast einen größeren Bildschirm, benötigst aber trotzdem keinen sperrigen Tower-PC neben deinem Schreibtisch. Dennoch hast du hier Display, PC, Lautsprecher und Webcam in einem Gerät