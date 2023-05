Notebook mit Intel i5 erstmals unter 500 Euro – Gratis Set-up inklusive

Tiefstpreis-Alarm bei MediaMarkt: Aktuell kommst du für nur 499 Euro an das Lenovo IdeaPad 3i mit einem Intel i5 Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und einer 512 GB SSD-Festplatte. Günstiger gab’s das Notebook dabei zuvor noch nie im Netz! Im Rahmen der „Mehrwertwoche“ bekommst du bis zum 5. Juni auch noch ein gratis Set-up dazu.

Angetrieben vom Intel Core i5 Prozessor (1135G7) samt 8 GB Arbeitsspeicher bietet dir das Lenovo IdeaPad 3i eine flüssige Nutzererfahrung und eignet sich so etwa optimal fürs mobile Arbeiten oder das Studium. Der Prozessor kommt im Boost dabei auf eine Taktfrequenz von bis zu 4,20 GHz und besitzt vier Prozessorkerne sowie acht Threads. Gleichzeitig ist das Notebook mit sinnvollen mechanischen und softwarebasierten Funktionen zur Kühlung ausgestattet, damit der Prozessor auch bei intensiven Arbeiten nicht überhitzt. Für die Grafik ist hingegen eine Intel Iris Xe Karte verantwortlich.

Damit du stets alles erkennst, setzt Lenovo bei dem Notebook auf ein mattes Full-HD-Display in 15,6 Zoll. Ein matter Bildschirm verringert nämlich Spiegelungen und Glanz-Effekte, wodurch du mit dem IdeaPad 3i auch problemlos auf dem Balkon oder im Garten arbeiten kannst. Dank Windows 11 Home und dem Set-up Service – auf den wir weiter unten genauer eingehen – kannst du mit dem Laptop auch direkt loslegen. Für ordentlich Speicherplatz ist mit der verbauten 512 GB SSD-Festplatte ebenfalls vorgesorgt. Ein Kritikpunkt könnte hingegen der Akku sein. Das Gerät kommt laut Lenovo nämlich auf eine Laufzeit von rund 5,5 Stunden, während bei der reinen Videowiedergabe immerhin 8,5 Stunden möglich sein sollen.

Ein Fingerprintsensor und eine Kameraabdeckung sorgen für extra Sicherheit

Als Anschlüsse stehen dir unter anderem zwei USB Typ-A-Slots (2.0 und 3.2) sowie ein USB Typ-C-Stecker (3.2) zur Verfügung. Hinzu kommt noch ein HDMI 1.4b-Slot und ein Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss. Gefunkt wird bei dem Notebook darüber hinaus via WLAN und Bluetooth 5.1. Für die Sicherheit sorgt ein Fingerprintsensor sowie eine Kameraabdeckung für die HD-Webcam.

Das Preisschild von 499 Euro bei MediaMarkt kann sich dabei absolut sehen lassen. Zuvor gab’s das Notebook nämlich noch nie unter 500 Euro! Bei anderen Anbietern zahlst du zudem momentan mindestens 50 Euro mehr.

→ Lenovo IdeaPad 3i Notebook für 499 Euro

Gratis Serviceleistungen dank Mehrwertwoche bei MediaMarkt

Bis zum 5. Juni bekommst du bei MediaMarkt im Rahmen der Mehrwertwoche noch einen netten Service on top – und das komplett umsonst. Bei Notebooks wie dem IdeaPad 3i profitierst du beispielsweise vom Startklar Service. Dies beinhaltet die Ersteinrichtung, eine Funktions- und Leistungskontrolle sowie die Installation der neusten Software-Updates. Das coole: All das wird bereits vor der Lieferung erledigt. Du kannst also direkt loslegen und musst dich nicht erst mit lästigen Installationen rumschlagen.

Doch auch andere Produkte aus den verschiedensten Kategorien kommen mit extra Serviceleistungen. Bei Haushaltsgroßgeräten werden dir etwa die Lieferkosten erstattet, während einige Fernseher – wie dieser tolle 55 Zoll 4K-TV von LG – von einem Kalibrierung Service profitieren.

→ Die Mehrwertwoche bei MediaMarkt