Notebook-Deal mit fast 40 Prozent Rabatt: Keiner ist gerade günstiger als MediaMarkt

Ob für Uni, Arbeit oder den privaten Gebrauch – mit einem Notebook bist du absolut flexibel. Wenn du vor allem ein Arbeitsgerät für Office-Anwendungen oder ein Laptop zum Streamen auf der Couch suchst, machst du mit dem aktuellen Angebot einen echt guten Fang. Was genau drinsteckt und wie gut der Preis ist, schauen wir uns hier genauer an.

Was das Samsung-Notebook auf dem Kasten hat

Im Angebot bei MediaMarkt ist das Samsung Galaxy Book4 mit einem 15,6 Zoll großen Bildschirm. So hast du einen guten Überblick über deine Projekte und eine große Fläche für einen gemütlichen Filmabend danach auf dem Bett. Der Bildschirm löst in Full-HD auf und zeigt so alle Inhalte scharf an. Das Gehäuse ist schlicht gehalten und in der Farbe Grau gestrichen. Es gibt auch eine Variante in Silber, die bei MediaMarkt aber momentan nicht reduziert ist. Praktisch: Da es sich um einen recht großen Laptop handelt, ist auf der Tastatur auch Platz für einen Nummernblock. Insbesondere, wer viel mit Zahlen zu tun hat, möchte darauf bestimmt nicht verzichten müssen.

Aber auch die inneren Werte können sich sehen lassen. So verfügt das Notebook über einen Intel Core 3 100U Prozessor, der von 8 GB RAM flankiert wird. Daten speichert und liest das Samsung Notebook zudem mithilfe einer SSD-Festplatte samt 256 GB Speicherplatz. Darüber hinaus sitzen hier zwei USB-Typ-C, zwei USB-Typ-A-, sowie ein HDMI 2.1-Anschluss. Im Gegensatz zu vielen anderen modernen Laptops musst du also nicht zwingend einen Adapter mit dir herumschleppen. Dazu ist außerdem ein 3.5-mm-Klinkenanschluss sowie ein Kartenleser für microSD-Karten integriert, der vor allem (Hobby-)Foto- und Videografen freuen dürfte. Das Notebook wird weiterhin direkt mit Windows 11 Home ausgeliefert und ist nach kurzer Einrichtung sofort betriebsbereit.

300 Euro günstiger: So gut ist der Preis

Und wie steht’s um die Kosten? MediaMarkt veranschlagt hierfür gerade 499 Euro und reduziert das Samsung-Notebook somit um ganze 37 Prozent. Im Vergleich zum UVP ist das ein Preisnachlass um immerhin 300 Euro. Ob ein Angebot wirklich gut ist, zeigt aber immer erst der Preisvergleich. Und hier sieht man: Günstiger ist momentan kein anderer Shop. Und generell war der Laptop in der Vergangenheit auch erst ein paar Euro günstiger zu haben. Du machst hier also ein gutes Schnäppchen.

Besonders cool: Der Versand ist nicht nur kostenlos, sondern das Notebook wird bei Bedarf – sofern in deinem Ort verfügbar – in unter 90 Minuten zu dir geliefert.

Übrigens sind noch einige weitere Samsung-Produkte gerade bei MediaMarkt deutlich reduziert. Wenn du mehr über die Aktion erfahren möchtest, empfehle ich dir einen Blick in diesen Übersichts-Artikel.