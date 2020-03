Der „Gönn-dir-Dienstag“ ist eine sehr kurzfristig aufgelegte Aktion von Media Markt. Von Dienstagabend an gibt es Produkte meist zu Bestpreisen. Ende der Aktion ist dann schon wieder am Mittwochmorgen um 9:00 Uhr. Die Aktion gilt also quasi nur in der Nacht.

Diesmal liegt der Fokus auf IT-, PC- und Gaming-Artikeln, die teils zu deutlich reduzierten Preisen erhältlich sind.

HP Convertible mit 16 GB RAM, 512 GB SSD und i5-Prozessor

Top-Deal ist aus unserer Sicht das Angebot zum Convertible Notebook HP Pavilion x360 15-dq1352ng, das 749 Euro kostet. Das Notebook lässt sich vollständig umklappen und ist dann auch mittels Touchscreen wie ein Tablet zu bedienen.

Kaufargument ist aber das Preis-Leistungs-Verhältnis. Für unter 800 Euro gibt es hier also ein Notebook, das schon fast an die Oberklasse heranragt. Für letztere fehlt es etwa an einem i7-Prozessor, der ist in dieser Preisklasse aber so gut wie nicht zu bekommen. Hier taktet ein i5-Chip der 10. Generation.

Dazu ist das HP-Gerät trotz 15,6-Zoll-Bildschirm recht gut mobil nutzbar, insbesondere wegen der x360-Funktion, durch die du das Display umklappen und wie ein Tablet nutzen kannst.

Technische Daten im Überblick

Intel Core i5 Prozessor (10. Generation, bis zu 4,2 GHz Turbo-Boost)

16 GB RAM Arbeitsspeicher

512 GB SSD-Festplatte

Intel UHD Grafik

Windows 10 Home

15,6 Zoll Full-HD-Display (Touchscreen)

41 Wh Li-ion-Akku (3 Zellen)

Abmessungen (B x H x T): 359 x 20,7 x 241,6 Millimeter

Es gibt außerdem noch Zusatz-Rabatt, wenn du Office 365 (Jahresabo) direkt mit dazu bestellst.

Außerdem in der Aktion

Neben dem Notebook sind vor allem Gaming-Zubehör-Artikel im Angebot. Darunter Headsets, Mäuse, Tastaturen und auch Desktop-Gaming-PCs, etwa von MSI oder Hyrican. Außerdem einige Spiele oder ein Nerf-Gun-Paket.

Versandkosten entstehen nicht weiter, solang du mindestens für 59 Euro einkaufst. Außerdem sind aktuell weitere MediaMarkt-Aktionen verfügbar – etwa die Home-Office- oder Frischluft-Aktion.

Die Deals aus der Gönn-dir-Dienstag-Reihe – so auch das HP-Notebook – enden bereits am Mittwochmorgen.

Alle Angaben basieren auf Vorab-Informationen und können sich kurzfristig noch ändern.

