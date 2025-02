Nostalgie pur: Aldi verkauft neue Carrera-Bahn spottbillig

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich als Kind zusammen mit meinem Bruder auf einer Carrera-Bahn um die Wette geflitzt bin. Gefühlt stundenlang haben wir auf der Bahn Rennen veranstaltet. Geht’s dir genauso? Wenn du dir das Gefühl jetzt vielleicht mit deinen Kindern oder Neffen/Nichten zurückholen möchtest, solltest du dieses Aldi-Angebot nicht verpassen. Übrigens: Auch als Partyspiel mit Gleichaltrigen ist es eine coole Überraschung für den Abend.

Fast 7 Meter Strecke, mit Looping und Turbofunktion: Das bietet die Carrera-Bahn

Ganze 35 Prozent heruntergesetzt ist bei Aldi gerade die Carrera Go!!! Advanced Racing Rennbahn. Sie ist rund 6,9 Meter lang und enthält Schienenelemente für einen Looping, Highspeed-Strecken oder Fly-Over – also Elemente, die bestimmte Streckenabschnitte „überfliegen“. Zwei Handregler sind außerdem mit dabei, mit denen du die Geschwindigkeit der Autos steuerst. Ein extra Turboknopf sorgt für zusätzliche Geschwindigkeit auf Geraden oder etwa im Looping. Außerdem cool: Ein integrierter Rundenzähler zeigt dir während und nach dem Rennen an, wer vorne liegt – du musst also nicht selbst mitzählen.

Im Lieferumfang sind zudem zwei Rennwagen im Formel 1 Design enthalten – nachempfunden von den Fahrzeugen der Rennfahrer Verstappen und Hamilton. Natürlich gehört auch ein Trafo und eine Anschlussschiene mit in die Box, die deine Carrera-Bahn mit Energie versorgen. Leitplanken und Stützen packt der Hersteller ebenfalls in den Karton. So kannst du kleine Brücken bauen, den Looping abstützen und besonders scharfe Kurven absichern. Übrigens: Die Rennbahn ist laut Hersteller für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Vorher solltest du sie deinen Kindern aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen besser noch nicht schenken.

35 Prozent günstiger: So gut ist der Preis

Und was sagt der Blick auf den Preis? Normalerweise hängt hier ein Preisschild von 69,99 Euro an dem Karton. Jetzt reduziert Aldi den UVP aber um 35 Prozent und verlangt so nur noch 44,99 Euro für das Spielzeug für große und kleine Racing-Fans. Hinzu kommen zwar noch 5,95 Euro Versandkosten, aber das Angebot unterbietet derzeit dennoch kein anderer Shop, wie ein Blick auf den Preisvergleich zeigt. Du machst also ein echtes Schnäppchen.