NordVPN: VPN-Dienst mit Bedrohungsschutz jetzt 71 Prozent günstiger

Ein VPN-Dienst, wie NordVPN, schützt dich vor Datenklau und anderen kriminellen Absichten im Netz. Wie er das macht? Er erzeugt einen virtuellen Tunnel für deine Daten und verschlüsselt deine IP-Adresse. Doch NordVPN bietet darüber hinaus noch viele andere Vorteile. Denn hier bekommst du mit einem Abonnement nicht bloß den reinen VPN-Dienst, sondern auch zahlreiche weitere Funktionen. Eine davon: Der sogenannte Bedrohungsschutz. Diese Funktion erstickt Cyber-Bedrohungen im Keim und gibt ihnen gar nicht erst eine Chance, dir zu schaden. Aktuell lohnt sich das 2-Jahres-Abo von NordVPN besonders, denn du bekommst es ganze 71 Prozent günstiger. Außerdem kannst du NordVPN mit etwas Glück ein oder zwei Jahre kostenfrei nutzen – mindestens einen Monat schenkt dir der VPN-Anbieter aber sicher beim Kauf des zweijährigen Abos.

Das kann der Bedrohungsschutz von NordVPN

Ein riskanter Mail-Anhang ist versehentlich schnell geklickt und eine gefährliche Website rasch besucht. Hat sich ein Virus erst einmal in dein Gerät eingeschlichen, kann er erheblichen Schaden anrichten und an private Informationen gelangen. Der Bedrohungsschutz von NordVPN minimiert diese Risiken, indem er unter anderem heruntergeladene Dateien scannt und bedrohliche Inhalte löscht. Oder: Er verbietet dir den Zugang zu gefährlichen Seiten, beziehungsweise zeigt dir Warnmeldungen an, wenn ein Risiko besteht.

Außerdem blockiert der Online-Bedrohungsschutz Tracker auf Websites und hindert dadurch Cyberkriminelle, ein digitales Profil von dir zu erstellen und unter bösen Absichten für eigene Zwecke zu verwenden. Der Bedrohungsschutz wehrt diese Tracker vollständig ab und schenkt dir so noch mehr Privatsphäre, als es ein regulärer VPN-Dienst bereits macht.

Auch nervige und teils mit Schadsoftware verseuchte Werbeanzeigen kann der Bedrohungsschutz verhindern – noch bevor sie geladen werden. Das erhöht deine Sicherheit im Netz und verbessert die Ladegeschwindigkeit von Websites. Um den Bedrohungsschutz nutzen zu können, musst du dich nicht mit dem VPN verbinden. Aktivierst du die Funktion in der NordVPN-App, bist du vielmehr durchgehend geschützt.

Darüber hinaus bietet dir der Bedrohungsschutz auch eine praktische Übersicht über dessen Aktivitäten. So kannst du beispielsweise alle verhinderten Werbeanzeigen, riskanten Websites und schädlichen Dateien mithilfe einer Wochen-Statistik kontrollieren. Dadurch bekommst du einen besseren Überblick über deine Risiken im Netz und kannst künftig etwa bestimmte Websites meiden.

Übrigens: Im Gegensatz zu anderen VPN-Diensten surfst du mit NordVPN deutlich schneller

Nur für kurze Zeit: Aktuell bekommst du den VPN-Dienst für nur 2,99 Euro im Monat + Geschenk zum 10. Geburtstag

Möchtest du den Online-Bedrohungsschutz, die Sicherheit eines VPN-Dienstes und viele weitere Funktionen von NordVPN nutzen, dann bekommst du momentan 71 Prozent Rabatt auf das 2-Jahres-Abo. So zahlst du monatlich nur 2,99 Euro für das umfangreiche Online-Sicherheits-Paket. Außerdem hast du die Chance auf bis zu 2 Jahre kostenfreie Abozeit des VPN-Dienstes. Denn: Nach dem Kauf des Abos dreht sich das Glücksrad. So bekommst du entweder einen Monat, ein Jahr oder zwei Jahre Abozeit geschenkt. Wie lange, entscheidet der Zufallsgenerator – der Gewinn ist allerdings seltener, je höher er ist. Du solltest dich jedoch schnell entscheiden, denn das Angebot gilt nur noch bis zum 17. März.