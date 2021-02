NordVPN: Abo jetzt für unter 3 Euro pro Monat, Extra-Laufzeit geschenkt

Richtig gute VPN-Server speichern weniger Daten, als sie schützen. Und die Dienste kosten Geld. Einer der Marktführer in dem Bereich ist NordVPN. Der Anbieter verspricht maximale Privatsphäre im Online-Verkehr und das zu fairen Konditionen. Neben dem reinen Angebotspreis von 2,97 Euro pro Monat – das entspricht einer Ersparnis von 68 Prozent gegenüber dem Normalpreis – schenkt dir der Anbieter auch noch Extra-Laufzeit bei einer Buchung des 2-Jahres-Pakets.

Das funktioniert nach dem Los- beziehungsweise Zufallsverfahren: Wenn du ein 2-Jahres-Abo abschließt, erhältst du zusätzlich zu den bindenden 24 Monaten Laufzeit noch ein Gratis-Paket mit entweder einem Monat, einem weiteren Jahr oder sogar zwei Extra-Jahren Laufzeit. Im besten Fall nutzt du NordVPN also für 4 Jahre zum absoluten Angebotspreis.

Zu den schnellen Fakten des Dienstes: NordVPN bringt dich in ein virtuelles privates Netzwerk, schützt deine Online-Daten und das auf bis zu 6 Geräten pro Account. Für den genannten Preis sind also PC, Notebook, Smartphone und Tablet locker abgegolten. Der Service lohnt sich auch für Mehr-Personen-Haushalte oder verteilte Familien und Freundeskreise.

→ FAQ: Alles was du zu VPN-Diensten wissen musst

NordVPN: So funktionieren Schutz und Online-Anonymität

VPN-Server leiten deinen Datenverkehr durch einen verschlüsselten und geschützten Tunnel. Die Daten können dann lediglich am VPN-Ein- und Ausgang erfasst werden, was einen zusätzlichen Schutz gewährt – etwa in öffentlichen WLAN-Netzwerken.

Da der NordVPN-Dienst deine Verbindung über andere Server weiterleitet, verschleiert er zudem auch die verwendete IP-Adresse. Mögliche Spione sehen lediglich die IP-Adresse ebendieses Servers und nicht deine tatsächliche IP-Adresse. So bist du mit einem VPN-Server größtenteils anonym unterwegs. Zudem ist es auch möglich, die Verbindung über ein selbst ausgewähltes Land aufzubauen und somit die IP-Adresse dieses Landes zu nutzen. Interessantes Feature beim Preisvergleich im Online-Shopping oder beim Streaming.

Ergänzend zu diesen Hauptfunktionen bietet NordVPN auch eine ganze Reihe an Zusatzfeatures, die das Unternehmen auf einer gesonderten Seite ausführlich beschreibt. Dazu zählt auch ein 24-Stunden-Support, was insbesondere für Dienstreisende in verschiedenen Zeitzonen ein unverzichtbares Feature ist.

Unterm Strich bietet NordVPN vier große Vorteile. Der Dienst…

… verfügt über besonders schnelle Server, die zuletzt von einem deutschen Forschungsinstitut ausgezeichnet wurden.

… bietet das Rundum-Gesamtpaket mit einer Kill Switch, einer Android-App und einem Malware- sowie Werbeblocker.

… verfolgt eine strikte No-Logs-Politik, die von der Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG Switzerland (PwC) mehrmals bestätigt wurde.

… ist vergleichsweise günstig nutzbar.

