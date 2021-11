Black Weekend bei Nokia: Für Nokia Smart-TVs und Streaming Box purzeln die Preise

Schnäppchenjäger haben auf diesen Tag gewartet: Am Black Friday und dem darauffolgenden Wochenende hagelt es Schnäppchen und Angebote. Größere Anschaffungen und den Kauf der Weihnachtsgeschenke auf Ende November zu verschieben hat also bereits Tradition. Falls du mit der Anschaffung eines neuen TV-Geräts liebäugelst, hat StreamView, Lizenznehmer der Marke Nokia für Smart TVs und Set-Top-Boxen in Europa, sich ein paar Angebote für die Nokia Produkte für dich ausgedacht.

So gibt es zum Beispiel das kleine Modell der Nokia Smart TVs mit 43 Zoll schon für 333 Euro. Mit der kompakten Bildschirmdiagonale (108 cm) eignet sich der smarte Fernseher zum Beispiel perfekt als Zweitgerät im Schlafzimmer oder fürs Kinderzimmer. Trotz des günstigen Preises ist das Full-HD-Gerät mit HDR-Unterstützung ein vielseitiger Smart TV mit Android-TV-Betriebssystem. Es steht also die gesamte Bandbreite an Streaming-Apps aus dem Google Play Store zur Verfügung: Neben den drei großen Streaming-Diensten Netflix, Prime Video und Disney+ sind auch Apps für YouTube, Apple TV und deutsche Dienste wie RTL+ und Joyn (ProSieben, SAT.1 & Co.) verfügbar. Das App-Angebot lässt kaum einen Wunsch offen. Und falls doch, ist die Chromecast-Funktion in Android TV bereits integriert.

Die Oberfläche von Android TV wirkt modern und aufgeräumt

Darf’s ein bisschen mehr sein? Dafür hat Nokia die Smart TV-Modelle mit 55 Zoll und 58 Zoll im Angebot. Diese kommen mit einer Bildschirmdiagonalen von 126 cm oder 146 cm und 4K-Ultra-HD-Auflösung. Außerdem unterstützen die Displays den HDR10-Standard, der noch sattere Farben und stärkere Kontraste verspricht. Den Nokia Smart TV 50 Zoll gibt es schon für 505 Euro, die 58 Zoll Variante landet für 585 Euro unterm Baum. Noch nicht überzeugt? Wir haben den 50 Zoll Nokia Smart TV auch ausführlich getestet.

Doch was, wenn dein alter Fernseher eigentlich noch gut ist – nur ein bisschen smarter sein könnte? Hier schafft die Nokia Streaming Box 8000 Abhilfe. Die handliche Box wird per HDMI einfach an den alten Fernseher angeschlossen und im Handumdrehen steht dir die smarte Welt von Android TV offen. Du profitierst bei der Streaming Box von derselben gigantischen App-Auswahl wie bei den Android-TV-Fernsehern von Nokia. Wenn dein alter Fernseher nicht ganz so alt ist, wird dich außerdem freuen, dass auch die Nokia Streaming Box 8000 4K Ultra HD und HDR10 beherrscht. Für gerade mal 77 Euro bekommst du so das volle Smart TV-Erlebnis. Falls die Nokia Streaming Box 8000 dein Interesse geweckt hat, kannst du auch noch einen Blick in unseren ausführlichen Test werfen.

Außerdem im Angebot: Der terrestrische Receiver von Nokia. Falls du dein Fernsehprogramm über die Hausantenne beziehst, bekommst du für nur 33 Euro einen brandneuen Receiver, der natürlich den modernen DVB-T2 HD Standard unterstützt.