Das Nokia 3.4 wurde im September vergangenen Jahres vorgestellt und kommt schon jetzt zu Aldi Süd. Das Einsteiger-Smartphone soll vor allem preisbewusste Nutzer ansprechen. Denn ein günstiger Preis geht mit einer ziemlich abgespeckten Ausstattung einher. Und zwar mit Blick auf verschiedene Spezifikationen des Smartphones.

Nokia 3.4: Das steckt drin

Deutlich wird das vor allem beim Prozessor. Denn das auf Android 10 basierende Nokia 3.4 wird nur vom Qualcomm Snapdragon 460 angetrieben. Das ist einer der schwächsten Prozessoren aus der Schmiede des namhaften CPU-Produzenten. Dazu gesellen sich 3 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Speicherplatz für Apps, Fotos und Videos. Wichtig an dieser Stelle: Das interne Datendepot lässt sich um weitere 512 GB erweitern. Dafür muss man als Nutzer nur eine MicroSD-Karte in den entsprechenden Kartenslot stecken.

Das Design des Smartphones mutet erfreulich modern an. Zwar ist am unteren Ende des Bildschirms ein recht großer Rand zu erkennen, der stört im Alltag aber recht wenig. Das Display selbst ist 6,39 Zoll (16,23 cm) groß, löst aber nicht in Full-HD-Qualität auf. Stattdessen musst du mit 720 x 1.560 Pixeln auskommen. Störend ist das aber allenfalls, wenn du über dein neues Handy zum Beispiel bei Netflix oder Prime Video regelmäßig Videos in hochauflösender Qualität schauen möchtest.

Auf der Rückseite ist neben einem Fingerabdrucksensor eine Triple-Kamera verbaut. Zu einem 13-Megapixel-Sensor in der Hauptkamera gesellen sich eine Ultraweitwinkelkamera (5 Megapixel) und ein Tiefenschärfesensor (2 Megapixel). Auf der Vorderseite versteckt sich in einem kleinen Kameraloch (Punch Hole) eine 8-Megapixel-Kamera für Selfies und Videotelfonie. Außerdem solltest du wissen, dass Bluetooth nur in Version 4.2 nutzbar ist, WLAN nur in 2,4-GHz-Netzen und das mobile Internet per LTE Cat.4 maximal mit 150 Mbit/s im Downstream zur Verfügung steht.

Nokia Nokia 3.4 Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 460 Display 6,39 Zoll, 720 x 1.560 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 180 g Farbe Grau, Blau, Violett Einführungspreis 159 € Marktstart Oktober 2020

Was kostet das Nokia 3.4 bei Aldi Süd?

Aldi Süd verkauft das Nokia 3.4 für 129 Euro in seinen Filialen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um den aktuellen Bestpreis. So gibt es das Smartphone beispielsweise bei Amazon 5 Euro günstiger. Dafür kannst du dir zwar das Anstehen in der Filiale sparen, bekommst jedoch kein Starterset im Wert von 13 Euro kostenlos dazu.

SIM-Karte mit 10 Euro Startguthaben inklusive

Egal ob von Aldi oder Amazon: Du kannst das Nokia 3.4 mit jeder SIM-Karte im Nano-Format nutzen. Ein SIM-Lock ist nicht vorhanden. Solltest du jedoch noch keine passende Handykarte besitzen, kannst du die Prepaid-SIM von Aldi Talk nutzen, die es im Aldi-Angebot kostenfrei dazu gibt. Du bekommst sogar 10 Euro Startguthaben geschenkt.

