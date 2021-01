Nokia 2.4 bei Aldi kaufen: Das nächste Handy-Schnäppchen rückt an

Ab dem 28. Januar startet Aldi mit dem neuen Smartphone-Angebot durch. Bei Aldi Süd kannst du dann zum Sonderpreis das Nokia 2.4 kaufen. Ob es auch bei Aldi Nord zur Verfügung steht, ist noch unklar. Beim Nokia 2.4 handelt es sich um ein ziemlich neues Einsteiger-Smartphone, das erst im Oktober vergangenen Jahres vorgestellt wurde.

Nokia 2.4 im Überblick

Von außen betrachtet sieht das auf Android 10 basierende Nokia 2.4 wie ein modernes Smartphone aus. Schon auf den ersten Blick wird aber selbst dann schon deutlich, dass es sich um ein vor allem preiswertes Smartphone handeln muss. Tropfenförmige Display-Aussparung mit integrierter Frontkamera, ein vergleichsweise großer Bildschirmrand am unteren Ende und auf der Rückseite nur zwei Kameras deuten abseits von Apples iPhone ziemlich schnell auf die Smartphone-Einsteigerklasse hin.

Und dieser Verdacht bestätigt sich, wenn man sich die technischen Daten des Mobiltelefons genauer betrachtet. Aldi bietet das Nokia 2.4 nämlich in der kleineren von zwei verfügbaren Ausführungen an. Das heißt, dass du nur Zugriff auf 32 GB (per MicroSD-Karte erweiterbaren) Speicherplatz hast und auch nur 2 GB Arbeitsspeicher nutzen kannst. Alternativ ist das Smartphone auch mit attraktiveren 64 GB Speicherplatz und 3 GB RAM zu haben. Herzstück ist grundsätzlich ein Prozessor aus dem Hause MediaTek, der Helio P23.

Die weitere Ausstattung: Neben einer 5-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite kannst du auf der Rückseite wie erwähnt auf zwei Kameras setzen. Neben einer 13-Megapixel-Hauptkamera steht zusätzlich eine 2-Megapixel-Kamera für Tiefenschärfe-Effekte bereit. Ebenfalls auf der Rückseite verbaut: ein Fingerabdrucksensor. Der Akku liefert eine Kapazität von 4.500 mAh.

Und das Display? Hier setzt HMD Global als Hersteller des Nokia 2.4 auf ein 6,5 Zoll großes Panel im 20:9-Format. Die Auflösung beträgt 720 x 1.600 Pixel; auf eine Full-HD-Darstellung musst du also verzichten. Dafür sind aber Bluetooth 5.0 und NFC für mobiles Bezahlen mit an Bord. LTE-Verbindungen klappen dafür auf Basis von LTE Cat 4 maximal mit 150 Mbit/s im Down- und 50 Mbit/s im Upstream. Das ist natürlich im Alltag für die meisten Nutzer vollkommen ausreichend, aber technisch weit weniger als in den deutschen Mobilfunknetzen maximal möglich wäre.

Nokia Nokia 2.4 Software Android 10 Prozessor MediaTek Helio P22 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Micro-B IP-Zertifizierung Gewicht 190 g Farbe Grau, Blau, Violett Einführungspreis 129 € Marktstart November 2020

Ein Preis ist noch unbekannt

Zu welchem Preis das Nokia 2.4 zu Aldi Süd ins Angebot kommt, ist aktuell noch unbekannt. Details zu seinem neuen Smartphone-Schnäppchen will der Lebensmitteldiscounter erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten. Auf der Homepage von Nokia wird eine unverbindliche Preisempfehlung von 129 Euro angegeben. Im besten Fall kannst du das Smartphone im Online-Fachhandel aktuell für 116 Euro kaufen – zum Beispiel unter anderem bei Amazon. Im Dezember wurde das Handy aber auch schon für 100 Euro angeboten.

Durchaus möglich, dass knapp 100 Euro auch bei Aldi fällig werden, wenn das Smartphone ab dem 28. Januar dort in den Regalen stehen wird. Wir halten dich an dieser Stelle auf dem Laufenden. So oder so inklusive ist ein Starterpaket von Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben. Du musst aber nicht die Prepaidkarte von Aldi nutzen. Das Nokia 2.4 funktioniert auch mit jeder anderen SIM-Karte.

jetzt weiterlesen Nokia 2.3 bei Aldi kaufen: Bestpreis und ein großes Aber

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.