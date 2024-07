Noch nie zuvor so günstig: Must-Have-Tool für Fahrradfahrer im Preissturz

Nicht nur Fahrradreifen lassen sich mit dem Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 im Nu und ohne Kraftaufwand aufpumpen. Sogar Autoreifen oder Fußbälle und Co. sind rasch wieder mit Luft gefüllt. Und dank der kompakten Maße lässt sich die Akku-Luftpumpe sogar ohne Probleme mit auf eine Fahrradtour nehmen oder im Rucksack bei einem Tagesausflug an den See verstauen. MediaMarkt reduziert den Mini-Kompressor jetzt um 34 Prozent.

Neue Generation: Was die Xiaomi Akku-Luftpumpe kann

Bis zum 7. Juli läuft bei MediaMarkt noch die Xiaomi Week, bei der du deutlich günstiger an Kopfhörer, E-Scooter, Akkusauger, Tablets und mehr kommst. Ein Deal lohnt sich dabei aber besonders – und zwar das Angebot zur Akku-Luftpumpe von Xiaomi. Denn so günstig, wie sie jetzt ist, war sie zuvor noch nie. Den Preisverlauf siehst du hier eindrucksvoll. Mit dem neuen Angebot für nur 39 Euro (+ 4,99 Euro für den Versand) bietet MediaMarkt derzeit auf jeden Fall den Bestpreis – kein anderer Anbieter ist momentan so preiswert.

Bei dem angebotenen Modell handelt es sich um die weiterentwickelte Version des Xiaomi Air Compressor 1S. Diese bietet noch einmal 25 Prozent mehr Leistung und pumpt somit Reifen und Co. noch schneller auf. Mit einer Akkuladung lassen sich jetzt zehn Fahrradreifen oder zwei leere Autoreifen aufpumpen. Insgesamt soll die Pumpe einen Luftdruck von bis zu 150 psi erzeugen können. Dadurch dauert es nur knapp 1 1/2 Minuten, bis ein Hochdruck-Fahrradreifen wieder gefüllt ist.

Außerdem verfügt die Akku-Luftpumpe neuerdings über einen Schnellanschlussadapter für das Luftventil. Dadurch machst du dir die Hände bei der Arbeit nicht mehr schmutzig. Dank eines Gewichtes von nur 490 Gramm fällt der Mini-Kompressor in der (Strand-)Tasche kaum auf. Aufladen lässt sich die elektrische Pumpe via USB-C-Kabel, das im Lieferumfang enthalten ist. Eine Ladung soll dabei rund drei Stunden dauern. Sie ist weiterhin fürs Auto, aber auch für Dunlop/Bliz- oder Regina-Ventile geeignet.