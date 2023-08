Noch für kurze Zeit: Mehr Datenvolumen bei congstar – zum gleichen Preis

Die Telekom-Discount-Marke congstar hat vor einigen Wochen ihren Tarifen ein Upgrade verpasst. Dadurch bekommst du jetzt deutlich mehr Datenvolumen zu demselben Preis. Bis zu 32 GB im Telekom-Netz sind möglich – außerdem kannst du monatlich kündigen. Die Angebote laufen noch bis zum 18. September und lassen sich über die Webseite von congstar buchen.

Zwei interessante Smartphone-Aktionstarife

Im Bereich der Smartphone-Tarife hat die Aktion interessante Tarife in petto. Es gibt zum einen den Tarif congstar Allnet Flat M mit 22 GB Datenvolumen (statt regulär 10 GB) und GB+ inkl. LTE 50 sowie Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze für 22 Euro pro Monat. GB+ bedeutet, dass du pro Vertragsjahr weitere 5 GB on Top bekommst. Der Zusatz „GB+“ bedeutet, dass du pro Vertragsjahr weitere 5 GB on Top bekommst. Ein Feature, das sich bei immer mehr Vertragsanbietern durchsetzt.

Auch der Tarif congstar Allnet Flat L bekommt im Rahmen der Sommeraktion mehr Datenvolumen. Hier sind es 32 GB (statt 15 GB) und GB+ inkl. LTE 50 für 27 Euro pro Monat. Das reine Preis-Leistungs-Verhältnis ist also beim größeren Tarif besser – sofern du dieses große Datenvolumen brauchst. Die beiden kleineren Tarife bekommen nicht mehr Datenvolumen, als sie es im Rahmen einer aktuell laufenden Aktion schon haben. Das heißt beim Tarif Allnet Flat S bekommst du 4 GB für 12 Euro pro Monat und bei der Allnet Flat S Extra sind es 8 GB für 17 Euro pro Monat. Die Geschwindigkeit ist hier auf 25 Mbit/s limitiert und pro Vertragsjahr gibt es nur 1 GB mehr. Alle Tarife gibt es wahlweise mit einer Laufzeit von einem Monat oder zwei Jahren. Der Unterschied liegt nur in den Bereitstellungskosten, die bei einer langen Vertragsdauer 15 statt 35 Euro betragen.

Auch bei Buchung im Handel mehr Datenvolumen

Wichtig: congstar kannst du auch im Supermarkt oder am Kiosk bekommen. Hier gelten aber andere Konditionen. So gibt es bei den Verträgen aus dem Handel die GB+-Option nicht. Außerdem endet die Aktion hier schon am 31. August und das zusätzliche Datenvolumen ist deutlich niedriger. Online abschließen lohnt sich also deutlich mehr.

Die congstar Tarife Allnet Flat L, Allnet Flat M und Allnet Flat S erhalten auch bei Buchung im stationären Handel mehr Daten – nur eben nicht so viel. Bei Buchung der Allnet Flat L zwischen bis zum 31. August 2023 erhalten Kunden 22 GB Datenvolumen (statt 10 GB) inkl. LTE 50 für 27 Euro pro Monat. Die Allnet Flat M erhält 15 GB Datenvolumen (statt 6 GB) inkl. LTE 50 für 22 Euro, die Allnet Flat S 3 GB Datenvolumen (statt 2 GB) inkl. LTE 25 für 12 Euro.

Die congstar Homespot-Tarife eignen sich als Ersatz für einen DSL-Anschluss – etwa im Schrebergarten oder auf dem Campingplatz. Auch hier gibt es im Rahmen der Aktion mehr Datenvolumen für die Dauer des Vertrages. Telefonie und SMS sind nicht möglich. Die Tarife gibt es für monatlich 20, 30 oder 40 Euro und sie beinhalten im Aktionszeitraum 50, 125 und 250 GB. Allerdings sind bei beiden kleineren Tarife schon jetzt im Rahmen einer anderen Aktion gültig.

