Im Onlineshop von Mediamarkt gibt’s derzeit den kompakten Handheld Nintendo Switch Lite – im Paket mit dem entspannenden Spiel Animal Crossing: New Horizons. Obendrauf packen die beiden Elektronikshops drei Monate Switch-Online-Mitgliedschaft. Auch Saturn hat das Set im Angebot.

Für alle, die es noch nicht wissen: Die Nintendo Switch Lite ist die abgespeckte Form der Nintendo Switch. Was bedeutet, dass sie eine reine Handheld-Konsole ist, die auch und vor allem unterwegs Spaß macht. Auf abnehmbare Controller sowie die Möglichkeit zur TV-Verbindung musst du hierbei verzichten. Aber alle Spieletitel des großen Bruders lassen sich auf dem 5,5 Zoll großen Touchscreen der Lite-Version ebenfalls spielen. Der verbaute Akku bietet dir bis zu sechs Stunden Spielspaß für unterwegs oder gemütlich auf der Couch.

Übrigens: Weitere Black-Week-Angebote von MediaMarkt und von Saturn haben wir in den verschiedenen Artikeln zusammengestellt. Außerdem verpasst du kein gutes Schnäppchen in unseren Black-Week-Ticker.

Animal Crossing: New Horizons im Vorteils-Bundle

Im Zuge der laufenden Black Week gibt’s zur Nintendo Switch Lite das beruhigende Spiel-Erlebnis Animal Crossing: New Horizons im Wert von knapp 60 Euro on top. In dem freundlichen Lebenssimulations-Game kannst du nach Lust und Laune selbst bestimmen, was du unternehmen möchtest. So kannst du erstens deinen Lieblings-Inselgrundriss wählen. Zweitens kannst du darauf dein eigenes Haus ausbauen und nach Belieben einrichten. Außerdem kannst du deine neue Heimatinsel verschönern, Fische angeln – und vieles mehr. Wer das Aussiedlerleben bereits aus früheren Versionen des Nintendo-Klassikers kennt, kann sich in New Horizons über den neuen Bastelmodus freuen. Hier kannst du auf einer Werkbank selbst hübsche Möbel und Werkzeuge anfertigen.

Switch-Online-Mitgliedschaft für Multiplayer-Spielspaß auf der Nintendo Switch

Und als wäre das noch nicht genug, schenken dir die Technikdiscounter zusätzlich eine 3-monatige Switch-Online-Mitgliedschaft im Bundle dazu. Was erwartet dich hier? Der Nintendo Abo-Service bietet dir eine Auswahl an coolen Retrogames der traditionellen SNES- und NES-Konsolen. Zusätzlich ermöglicht dir das Abo, online gegen andere Spieler anzutreten. Für bestimmte Games erhältst du als Abonnent außerdem tolle Sonderangebote mit den Nintendo Switch Game-Coupons.

