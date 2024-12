Nintendo Switch zum Kracherpreis: Dieses Bundle macht's möglich

Einen Spieleabend mit herkömmlichen Brettspielen kann jeder. Richtig actionreich wird es mit einer Nintendo Switch. Hast du genügend Controller, kannst du hier gleich mit mehreren Personen zocken. Das Beste: Die Konsole ist ziemlich klein, sodass du sie auch einfach einpacken und zum Beispiel mit in den Urlaub nehmen kannst. Nintendo lässt sich die Switch aber auch einiges kosten. Bei Sparhandy wartet deshalb ein Tarif-Angebot für dich, bei dem du statt eines Smartphones direkt die begehrte Konsole abgreifen kannst. Wie viel du zahlen musst und ob sich das lohnt, erfährst du jetzt.

Das bietet die Nintendo Switch OLED

Im Angebot von Sparhandy dreht sich alles um das OLED-Modell der Switch. Der 7-Zoll-große Bildschirm punktet mit lebendigen Farben und starken Kontrasten. Das Display liefert dabei eine Auflösung von bis zu 1.920 x 1.080 Pixeln, also Full HD. Dabei kannst du die Switch in mehreren Modi verwenden. Entweder im Handheld-Modus, wenn du alleine zocken möchtest, im Tischmodus für mehrere Spieler, oder im TV-Modus. Hier verbindest du sie mit deinem Fernseher und verwandelst sie in eine herkömmliche Konsole. Die beiden Controller, die im Lieferumfang enthalten sind, kannst du dabei vertikal oder horizontal benutzen.

Im Inneren der Switch arbeitet ein leistungsstarker NVIDIA Tegra Prozessor, der dir einen reibungslosen Spielablauf garantiert. Der Akku der Konsole hält je nach Game bis zu neun Stunden. Wenn du noch mehr über die Nintendo Switch OLED erfahren möchtest, haben wir dir hier in unserem Datenblatt alle wichtigen Details zusammengefasst.

Lohnt sich der Deal?

Die Konsole bekommst du in Kombination mit der otelo Allnet-Flat Go. Dieser Tarif liefert dir 10 GB im LTE-Netz von Vodafone. Dabei steht eine Downloadgeschwindigkeit von maximal 50 Mbit/s zur Verfügung. Bist du noch unter 28 Jahren profitierst du vom Young-Vorteil und surfst mit 100 Mbit/s.

Allnet-Flat für Telefonie und SMS? Mit dabei. Auch im Urlaub im EU-Ausland surfst du wie gewohnt und ohne extra Kosten. Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und kostet dich monatlich 14,99 Euro. Hinzu kommt noch eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Wenn du deine Rufnummer von einem anderen Anbieter mitbringst, schenkt otelo dir 50 Euro Wechselbonus.

Für die Nintendo Switch musst du einmalig 99,95 Euro zahlen. Hinzu kommen noch 6,99 Euro für den Versand. Insgesamt ergibt sich also eine Einmalzahlung in Höhe von 146,93 Euro. Abzüglich des Wechselbonus rauschen diese Kosten aber auf 96,93 Euro runter. Für den Tarif zahlst du währenddessen über 24 Monate hinweg insgesamt 359,76 Euro. Das ergibt Gesamtkosten von 456,69 Euro. Kaufst du dir die Switch ohne Tarif, müsstest du etwa 319 Euro auf den Tisch legen. Die Differenz von Tarif und Gerätekosten ist mit 137,69 Euro ziemlich gering. Denn daraus lassen sich Effektivkosten von rund 5,70 Euro im Monat für den Tarif errechnen.

Wenn du also unterwegs lieber mit deiner neuen Switch zockst, anstatt Videos oder Serien über deine mobilen Daten zu streamen, kann sich dieses Angebot wirklich lohnen. 10 GB sind zwar nicht die Welt, für WhatsApp und gelegentlich einen Song herunterladen, genügt das aber definitiv.