Nintendo Switch bei Aldi: Top-Angebot für die Mini-Konsole

Zu Aldi Süd kommt ein neues Hardware-Schnäppchen, das es nicht oft bei dem Lebensmitteldiscounter zu kaufen ist. Denn ab Donnerstag, 30. September 2021, kannst du dir dort die tragbare Spielekonsole Nintendo Switch kaufen. Ein paar Tage später, ab dem 4. Oktober 2021, kommt die Konsole auch in die Filialen von Aldi Nord. Du kannst sie einerseits per HDMI-Kabel an einen Fernseher anschließen, um in den eigenen vier Wänden eine flotte Runde „Mario Kart“ zu zocken. Du kannst die Konsole mit den zwei inkludierten Controllern aber auch mobil verwenden. Dafür steht sowohl ein Tisch- als auch ein Handheld-Modus zur Verfügung.

Was kann die kleine Spielekonsole?

Zu beachten ist, dass es sich bei der bei Aldi erhältlichen Variante um das klassische Modell handelt und nicht um das hochwertigere Modell mit OLED-Display. Zwar bietet der LCD-Bildschirm – übrigens ein Touchscreen – wie das OLED-Modell eine Auflösung von 1.280 × 720 Pixeln, ist aber etwas kleiner: 6,2 Zoll stehen in der diagonalen Abmessung zur Verfügung. Mit angeschlossenen Joy-Controllern misst die tragbare Konsole 239 x 102 x 14 Millimeter – bei einem Gewicht von knapp 400 Gramm. Der Speicherplatz ist auf 32 GB begrenzt, lässt sich per MicroSD-Karte aber erweitern. Etwa 6,2 GB des Speicherplatzes sind für das Betriebssystem reserviert.

Und was ist mit der Akkulaufzeit? Nintendo selbst gibt eine Laufzeit von 4,5 bis 9 Stunden an. Wie lange eine Energieladung tatsächlich hält, ist abhängig vom gewählten Spiel. „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ ist beispielsweise mit einer Akkuladung bis zu 5,5 Stunden spielbar. Eine Wiederaufladung des 4.310 mAh großen Akkus dauert nach Herstellerangaben etwa drei Stunden. Weitere Extras der Nintendo Switch sind unter anderem die integrierten Stereo-Lautsprecher, WLAN und Bluetooth 4.1. Der Video-Output im TV-Modus liegt bei 1.920 x 1.080 Pixeln (Full HD) mit 60 fps.

Was kostet die Nintendo Switch bei Aldi?

Wenn die Nintendo Switch ab dem 30. September 2021 bei Aldi Süd und ab dem 4. Oktober 2021 bei Aldi Nord zu haben ist, kostet sie 289 Euro. Ein guter Deal? Theoretisch schon, denn normalerweise ist die tragbare Konsole abseits von eBay für mindestens knapp 300 Euro zu haben. Zur Wahrheit gehört aber auch: In den vergangenen Wochen war die Nintendo Switch zum Beispiel bei Amazon auch schon für 285 Euro zu haben. Allzeit-Bestpreis wäre ein Angebot für unter 275 Euro gewesen.