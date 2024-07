Nie wieder Mücken und Fliegen? Dann ist dieser Amazon-Bestseller ein Muss für dich!

Zwar trägt das praktische Hilfsmittel den Namen „Fliegengitter“, doch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass du auch anderes Kleinvieh wie Mücken mit einem solchen Produkt aus der Wohnung zuverlässig verbannen kannst. Bei Amazon gibt es den Bestseller Nr. 1 in Sachen Fliegengittertüren – also eine Version für Garten- und Balkontüren sowie den Wohnwagen – jetzt deutlich günstiger.

Bestseller: Das macht die Fliegengittertür besonders

Der Bestseller trägt dabei den Namen „Apalus VP Fliegengitter“ und ist in unzähligen Maßen zwischen 60 x 180 und 140 x 240 cm erhältlich. Amazon streicht momentan teilweise über 20 Prozent vom UVP, wodurch das praktische Produkt gegen Fliegen und Mücken – abhängig von der Größe – bereits ab 20,99 Euro zu haben ist.

Fliegengittertür bei Amazon jetzt im Angebot

Doch was zeichnet diese Art von Fliegengitter überhaupt aus und warum konnte das Produkt den ersten Platz der Amazon Bestseller-Liste erklimmen? Wie eingangs erklärt, handelt es sich um eine Fliegengittertür, welche ähnlich wie herkömmliche Doppeltüren in der Mitte geöffnet wird. Bei billigen Varianten eines solchen Gadgets liegt genau hier das Problem: Starker Wind oder aber auch Haustiere können die Fliegengittertür öffnen und so Fliegen, Mücken und Co. hineinlassen. Um das zu verhindern, setzt der Hersteller auf 18 lange Magnete. Auch das extra breite Klebeband (3,8 cm) am oberen Rand – welches zur Befestigung dient – soll Wind und Wetter standhalten können. In Kombination mit dem robusten VP Material verspricht man so einen langlebigen Schutz.

Du kannst das Fliegengitter ebenso fürs Camping verwenden

Und das scheint auch zu stimmen: Der erste Platz in der Amazon Bestseller-Liste sowie eine durchschnittliche Bewertung von 4,6 Sternen bei über 16.500 Bewertungen sprechen eine eindeutige Sprache. Wer also für die Garten- und Balkontür oder aber für den nächsten Ausflug im Wohnwagen einen effektiven Schutz gegen Fliegen und Mücken sucht, kann hier wirklich bedenkenlos zugreifen – und jetzt ordentlich sparen.

Die Installation des Fliegengitters soll übrigens ebenfalls ein echtes Kinderspiel sein und wird dir über ein praktisches Erklärvideo auf der Amazon Produktseite noch leichter gemacht. So steht einem mücken- und fliegenfreiem Sommer nichts im Weg. Und wer auch unterwegs eine Hilfe bei Mückenstichen und Co. sucht, sollte sich dieses günstige Gadget nicht entgehen lassen.