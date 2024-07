Nie wieder Knöllchen: Dieses 20-Euro-Gadget ist ein Muss für alle Autofahrer Cedric Litzki 2 Minuten

Mal eben fix rein zum Bäcker, Supermarkt oder zur Bank und schon ists geschehen: Ein nerviges Knöllchen klebt an der Frontscheibe und bittet zur Kasse. Doch mit diesem preiswerten Gadget gehört all das der Vergangenheit an. Worum es dabei genau geht, erfährst du hier.