Perfekt für eisige Herbsttage: Nie wieder kalte Hände mit diesem Amazon-Gadget

Stell dir vor, du machst einen langen Spaziergang durch die herbstliche Landschaft. Du genießt die bunten Farben der Blätter und selbst die Sonne scheint, auch wenn sie nicht mehr richtig wärmt. Eigentlich würdest du noch gerne weiter spazieren, doch deine Hände fühlen sich langsam aber sicher wie Eisklumpen an. Mit diesem Gadget von Amazon kannst du dich von kalten Händen ein für alle Mal verabschieden. Und das zum kleinen Preis!

Elektrischer Handwärmer bei Amazon

Vergiss die herkömmlichen Dinger, die man ewig auskochen musste. Auf Amazon gibt es einen elektrischen Handwärmer der Marke OCOOPA im Angebot. Das Modell besteht aus zwei separaten Teilen, die ein starker Magnet zusammenhält. Du kannst den Handwärmer aber auch unkompliziert voneinander lösen und hast so zwei separate Stücke. Das Design ist minimalistisch und unauffällig gehalten. Erhältlich ist der Handwärmer in neun unterschiedlichen Farben, die sich preislich nur geringfügig unterscheiden. Mit seinen kompakten Maßen von ‎3,2 x 9,4 x 6 Zentimetern passt er problemlos in jede Hand oder auch in die Jackentasche.

So sieht der Handwärmer von OCOOPA aus

Sobald du den Handwärmer einschaltest, stehen dir vier verschiedene Heizstufen zur Auswahl. Die niedrigste Einstellung liegt bei 40 Grad, während dir die höchste Stufe mit rund 60 Grad ordentlich einheizt. Praktischerweise merkt sich das Gerät die zuletzt gewählte Heizstufe, sodass es beim nächsten Einschalten direkt die gleiche wieder aktiviert. Innerhalb weniger Sekunden wird der Handwärmer warm, und dank des Aluminiumgehäuses wird die Hitze gleichmäßig überall verteilt.

Beide Hälften des Handwärmers sind mit je einem 5.000-mAh-Akku ausgestattet, wodurch er dir insgesamt 10.000 Milliamperestunden Leistung bietet. Laut Hersteller beträgt die Laufzeit bis zu 16 Stunden, sodass du praktisch den ganzen Tag über draußen sein könntest. Ist der Akku leer, lädst du ihn einfach wieder auf. Ein cooles Highlight: Du kannst den Handwärmer auch als Powerbank nutzen und damit dein Smartphone bis zu dreimal aufladen.

So viel musst du für das Gadget zahlen

Je nach Farbwahl startet der Preis des Handwärmers bei 39,99 Euro. Als Amazon-Prime-Mitglied bekommst du ihn sogar für nur 35,99 Euro. Ein kostenloses Prime-Probeabo kann sich in diesem Fall also wirklich lohnen. Zudem kannst du momentan einen 15-Prozent-Coupon bei Amazon aktivieren und so noch mehr sparen. Damit reduziert sich der Preis auf nur 30,50 Euro für Prime-Kunden oder 34 Euro ohne Prime. Der Rabatt ist allerdings nur bis zum 20. Oktober verfügbar, also greif schnell zu und langen Spaziergängen steht nichts mehr im Wege.