Nicht verpassen: Aldi verkauft QLED-TV für unter 300 Euro

Gute Qualität muss nicht teuer sein. Bei Aldi gibt es jetzt einen QLED-TV der Marke Hisense – und zwar zu einem richtig günstigen Preis. QLED-Modelle eignen sich optimal für Räume, die nicht komplett dunkel sind. Wenn du also bereits am Nachmittag mit deinem Serienmarathon starten willst, ist das die richtige Wahl für dich. Außerdem sind die Farben sowie Helligkeit hier langlebiger und das Risiko, dass sich die Farben in den Bildschirm „einbrennen“ ist sehr gering. Alles, was du über das Hisense-Gerät wissen musst, erfährst du jetzt.

Das kann der QLED-TV von Aldi

Zum Angebot steht ein Smart-TV-Modell mit 43-Zoll-Bildschirmdiagonale (weiter unten kommt auch noch ein starkes Angebot zu einem 50-Zöller). Der Hersteller selbst wirbt mit Phrasen wie „präzise Farbdarstellung und ideale Bildqualität“. Quantum Dot Technologie, ein LED LCD Panel und eine 4K UHD-Auflösung sollten diese Erwartungen erfüllen. Obendrein ist die Videotechnologie HDR10+ sowie Dolby Atmos verbaut. Dadurch darfst du dich also auf ein ganzheitlich realistisches Filmerlebnis freuen.

Bei einer Bildwiederholrate von 60 Hz kannst du auch einfache Spiele auf dem Fernseher zocken. Der integrierte Gamermodus soll Eingabeverzögerungen zusätzlich minimieren. Inhalte von deinem Smartphone kannst du via Airplay 2 an den TV übertragen. Das Betriebssystem ist dafür kompatibel mit Android und mit iOS. Für noch mehr Konnektivität sorgen drei HDMI-Anschlüsse.

Im Lieferumfang befinden sich neben dem Fernseher die Seitenstandfüße sowie eine Sprachfernbedienung und die dafür passenden Batterien.

So viel musst du noch zahlen

Für die Variante mit 43-Zoll-Bildschirmdiagonale stehen bei Aldi eigentlich 499 Euro auf der Rechnung. Doch aktuell streicht der Discounter hier satte 42 Prozent vom Preis, sodass jetzt nur noch 289 Euro fällig sind. Werfen wir einen Blick auf den Preisvergleich, wird deutlich: Das ist der aktuelle Bestpreis für das Gerät. Zwar kommen bei Aldi noch 5,95 Euro für den Versand obendrauf, du bekommst den Fernseher trotzdem in keinem anderen Onlineshop günstiger.

Sollten dir 43 Zoll nicht groß genug sein, gibt es das Modell auch in 50 Zoll. Allerdings ist der Fernseher dann entsprechend seiner Größe auch ein wenig teurer. Statt 549 Euro verlangt Aldi noch 369 Euro. Bei anderen Anbietern gibt es den großen Bruder bereits für ein paar Euro weniger.