Neues Xiaomi 13 mit rechnerisch kostenlosem 40-GB-Tarif? So geht’s!

Vielsurfer aufgepasst: Bei MediaMarkt bekommst du aktuell ein Tarif-Bundle bestehend aus dem neuen Xiaomi 13 und einem O 2 -Tarif mit 40 GB Datenvolumen zum absoluten Schnäppchen-Preis. Du zahlst monatlich 34,99 Euro für den Tarif, kommst jedoch in Kombination mit dem Smartphone günstiger weg, als wenn du dir das Xiaomi 13 einzeln holst.

Xiaomi 13 – Die Antwort auf Galaxy S23 und Co.?

Mit dem Xiaomi 13 tritt der chinesische Hersteller in Konkurrenz mit Apple, Samsung und Co. Dabei kann sich das neue Handy durchaus sehen lassen. Das Smartphone liegt mit seinem verbauten 6,36 Zoll großen AMOLED-Display nämlich super in der Hand. Gleichzeitig punktet der Bildschirm mit einer Pixeldichte von 414 ppi sowie einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Für eine flüssige Benutzererfahrung sorgt der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Prozessor, welcher von 8 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Der Speicher fällt mit 256 GB ebenfalls ordentlich aus, ein Nachrüsten ist aufgrund des fehlenden microSD-Slots aber leider nicht möglich.

Gefunkt wird beim Xiaomi 13 mit den typischen Standards: Von WLAN, über Bluetooth 5.3 bis hin zum mobilen Zahlen via NFC musst du hier auf nichts verzichten. Der verbaute Akku bietet eine Kapazität von 4.500 mAh. Dieser lässt sich alternativ auch induktiv aufladen. Hobbyfotografen freuen sich über die Hauptkamera mit 50 Megapixeln. Ein weiterer Pluspunkt ist der Schutz gegen Untertauchen nach IP68. Für die generelle Sicherheit sorgt sowohl ein Fingerabdrucksensor als auch Face-Unlock. Das 5G-fähige Handy wird übrigens mit Android 13 ausgeliefert. Im Tarif-Bundle zahlst du für das Xiaomi 13 lediglich 99 Euro, plus 4,95 Euro für den Versand. Wie gut dieser Preis wirklich ist, erklären wir dir weiter unten.

Xiaomi Xiaomi 13 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,36 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 189 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau, Grün Einführungspreis 1.000 € Marktstart 2023

O2 Grow: Tarif für Vielsurfer

Zunächst werfen wir aber noch einen kurzen Blick auf den Tarif zum Xiaomi 13. Bei O 2 Grow werden dir für 34,99 Euro im Monat 40 GB 5G-Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Das Besondere hierbei ist, dass du alle 12 Monate weitere zehn GB umsonst dazu bekommst. Gesurft wird dabei mit bis zu 300 Mbit/s. Hinzu kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Außerdem kannst du von der Connect-Option von O 2 Gebrauch machen und deinen Tarif so auf bis zu zehn Geräten gleichzeitig verwenden. Neben den Grundkosten von monatlich 34,99 Euro fallen übrigens noch einmalige Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro an.

Tarif für umsonst? So viel sparst du wirklich

Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei dem Tarif-Bundle insgesamt auf Kosten in Höhe von rund 984 Euro. Da das Xiaomi 13 im Netz einzeln bereits gut und gerne über 990 Euro kostet, machst du hier echt ein absolutes Schnäppchen und bekommst den Tarif quasi umsonst zum Smartphone dazu. Ein toller Deal, der sich nicht nur für Vielsurfer absolut lohnen kann.

Extra-Tipp: Da sich das Xiaomi 13 noch in der Neuheit-Phase befindet, gibt es für alle Frühentschlossenen ein Extra. Bestellst du es bis zum 12.3., kannst du dir einen kostenlosen Photo Printer von Xiaomi dazu sichern. Der hat zusätzlich noch einen Gegenwert von immerhin 136 Euro – das kommt obendrauf.