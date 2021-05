Neues iPad Pro 11 (2021): Jetzt mit riesigem 5G-Datentarif im Angebot

Mitte April gab es die neuen iPads von Apple erstmals zu sehen. Die 2021-Version des iPad Pro basiert erstmals auf dem superschnellen Apple-Prozessor M1, der auch schon die MacBooks antreibt und zu neuen Geschwindigkeits- und Performance-Rekorden trug. Nebeneffekt der Neuausstattung: Die Cellular-Version unterstützt 5G.

Im O₂-Angebot gibt es das iPad Pro in der kleinen 11-Zoll-Variante im Angebot – selbstredend in der Version mit Mobilfunk-Ausstattung samt 5G-Modem. Zur Auswahl steht das iPad selbst in zwei Speicher-Größen – 128 und 256 GB – und in zwei Tarif-Kombinationen, die auch beide Zugang zum 5G-Netz gewähren. Grundlage des Vertrags ist der Tarif O₂ my Data L beziehungsweise M. Die L-Variante bietet 60 GB High-Speed-Datenvolumen, der M-Tarif kommt mit 20 GB aus und ist monatlich um 5 Euro günstiger – der größere Tarif kostet 54,99 Euro monatlich, das 20-GB-Paket kostet eine Grundgebühr von 49,99 Euro.

Die fixen Kosten sind dabei identisch. Das iPad kostet einmalig 25 Euro, hinzu kommen 49,99 Euro Anschluss- und 4,99 Euro Versandgebühren. Diese Preise gelten jeweils für die 128-GB-Version. Mit 256 GB Speicher ist das iPad mit einmalig 13 Euro sogar günstiger. Allerdings zahlst du das Speicher-Upgrade mit 10 Euro Aufpreis pro Monat auf die Grundgebühr.

→ iPad Pro 11″ mit 60 GB LTE/5G-Datenvolumen

→ iPad Pro 11″ mit 20 GB LTE/5G-Datenvolumen

Der Kosten-Check

Das iPad Pro 11 (128 GB) mit 5G wird ohne Vertrag für 1.049 Euro verkauft. Das Paket, das O₂ hier zusammenschnürt, kostet über die zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit insgesamt 1.454,73 Euro. Rechnen wir den Neupreis für das iPad weg, bleiben 350,74 Euro übrig. Der monatliche Effektivpreis für den 60-GB-Tarif beträgt somit günstige 14,61 Euro.

Rechnen wir das Beispiel mit dem 20-GB-Tarif O₂ my Data M durch, bleiben unter dem Strich noch 9,61 Euro Effektivpreis pro Monat.