Neues Galaxy-Smartphone? Saturn-Vorbesteller-Aktion startet schon vor der Präsentation

Im Sommer war bei Samsungs Galaxy-Sparte eigentlich immer Note-Zeit. Die großen stiftintegrierenden Business-Smartphones erfreuten sich in einer Gruppe stets großer Beliebtheit. Für 2021 gab und gibt es Gerüchte, wonach die Reihe eingestellt werden soll und die seit einigen Jahren begonnenen Foldable-Serien an ihre Stelle rücken könnten.

Und so lässt Samsung bereits tief blicken, indem man auf den Teaser-Seiten von „Entfaltung“ spricht, das sonst von Samsung gern bemühte „Unpacked“ wird hier und da zum „Unfold“. Es liegt nahe, dass das, was am 11. August präsentiert wird, erneut aus dem faltbaren Smartphone-Bereich kommt, präziser: Es werden sowohl ein neues Galaxy Flip (hochkant klappbar) als auch ein neues Galaxy Fold (mit Längs-Scharnier) erwartet.

Zu Preisen und technischen Daten gibt es wenig Anhaltspunkte, das Design lässt sich schemenhaft ableiten. Die Gerüchte-Küche brodelt aber wenige Tage vor der Enthüllung bereits heftig.

Saturn-Vormerker-Aktion gestartet

Bei Saturn ist jetzt bereits eine Vorbesteller- beziehungsweise eher eine Vormerker-Aktion gestartet. Will heißen: Meldest du bereits jetzt Interesse an einem der neuen Smartphones ab dem 11. August an, erhältst du beim dann folgenden Kauf einen originalen Wireless-Charger von Samsung gratis dazu. Aus dem Kleingedruckten geht hervor, dass es sich bei dem Trio Charger um die Vorbesteller-Zugabe handelt. Diese sind üblicherweise in der Menge begrenzt, sodass du durch die frühzeitige und unverbindliche Vormerkung eine Sicherheit erhältst. Der Samsung Trio Charger hat einen Gegenwert von immerhin fast 100 Euro (UVP).

Zu den finalen Preisen der faltbaren Fold- und Flip-Handys von Samsung gibt es bislang nur Gerüchte. In der Top-Ausstattung dürfen wir uns allerdings wieder auf Kosten im vierstelligen Bereich einstellen. Generell gilt diese Annahme bei faltbaren Handys. Umgekehrt: Eine Variante des einen oder des anderen, die für unter 1.000 Euro auf den Markt kommt, kommt einer Überraschung gleich. Bislang wird von Preisen für das Galaxy Z Flip 3 ab 1.029 Euro aufwärts gerechnet, beim Z Fold 3 soll Samsung sogar den 2.000-Euro-Hammer herausholen. Insider gingen hier zuletzt von 2.009 Euro und mehr aus. Reine Datenblatt-Premium-Features reichen hierfür fast nicht mehr aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Galaxy Fold und Flip: Das erwartet Samsung-Fans

Auch wenn die bisherige Evolution von faltbaren Smartphones stets mit Skepsis begleitet wurde, bleibt Samsung dem eingeschlagenen Weg treu. Die Silhouetten auf den Teaser-Seiten lassen das grobe Design durchscheinen. Einmal das hochkantige Fold und einmal das zusammengeklappt quadratisch-würfelige Flip. Beide Geräte dürften in ihrer Top-Ausstattung alles bieten, was Samsung-Handys 2021 vergönnt ist. Neuer Exynos- beziehungsweise Snapdragon-Prozessor, 256 GB Speicher als Standard oder bis zu 12 GB RAM beim Arbeitsspeicher. 5G ist bei allen Varianten der Maßstab, reine LTE-Versionen werden in dieser Klasse nicht mehr erwartet.

Dazu eine erneute Entwicklung in Sachen technischer Sicherheit. Gerade das Scharnier wird bei Foldables stets kritisch beäugt. Dazu dürften die neuen Smartphones ein wenig schlanker werden. Auch die lang ersehnte Wasserdicht-Zertifizierung gemäß IP-Vorgabe dürfte jetzt ein Thema sein.

Mehr zur Reihe? Testbericht des Galaxy Z Fold 2 lesen

Und zu guter Letzt: Einigen Gerüchten zufolge verschmelzen Note- und Fold-Reihe miteinander. So soll es einen neuen Eingabestift, geben, der sich im Gehäuse des Z Fold 3 verbergen lässt und somit das beste der verschmelzenden Serien vereint. Zusätzlich könnte es im Zuge der neuen Fold- und Flip-Geräte auch zahlreiches Zubehör geben. Neben den fast schon obligatorischen Buds ist auch von einem separat erhältlichen S Pen Pro die Rede, der als Zubehör für große Smartphones und Tablets infrage kommt und besser in der Hand liegt, als die integrierbaren Eingabestifte.