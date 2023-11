Neuer Sony Smart-TV mit Hammer-Rabatt: Jetzt bei Saturn viel günstiger

Wie in jedem Jahr darf die Schnäppchenaktion im November nicht fehlen. Viele neue Smart-TVs kannst du dir zurzeit mit einem starken Rabatt direkt bei Saturn bestellen. Viele der Modelle sind um mehrere hundert Euro reduziert, sodass du kräftig bei der Aufrüstung deines Heimkinos sparen kannst. Zahlreiche Sony TV-Modelle sind ab sofort im Sonderangebot für dich zu finden.

Sony Bravia XR-65A80L OLED TV mit 1.000 Euro Rabatt

Mit starken 1.000 Euro Rabatt auf den ursprünglichen Preis verwandelt sich der Sony Bravia XR-65A80L zum OLED-Schnäppchen im Black Friday Sale. Mit 65-Zoll-Bildschirmgröße passt er ideal in zahlreiche Wohnzimmer, damit in deinem Heimkino die OLED-Bildtechnologie ihren Zauber wirken kann. Wie von OLED-Panels gewohnt, bietet er dir echte Schwarzwerte mit starken Kontrastverhältnissen, die dank Sonys XR OLED Contrast Pro in dem Bravia TV besonders farbenfroh ausfallen.

Durch den integrierten Prozessor verbessert dein TV die Bildwiedergabe automatisch nach den gleichen Kriterien, auf die sich unsere Augen im echten Leben fokussieren. Das Ergebnis ist ein besonders fein abgestimmtes Unterhaltungserlebnis, in das du eintauchen kannst. Die Acoustic Surface Audio+-Technologie sorgt dabei dafür, dass der Ton nicht zu kurz kommt, in dem sie den Bildschirm selbst in einen Lautsprecher verwandelt. Auf Wunsch kannst du sie jederzeit mit einer passenden Sony Soundbar kombinieren, um deinem Heimkino ein volles Surround-Sound-Erlebnis zu bescheren.

Auch diese Modelle bieten kräftig Rabatt:

Neues Smart TV-Schnäppchen für 666 Euro

Der Sony Bravia KD-55X75WL LED TV ist mit seinem Angebotspreis von 666 Euro ideal für jeden, der einen preiswerten, mittelgroßen Fernseher sucht. Wie alle diesjährigen Bravia TV-Modelle bietet er dir Google TV als Betriebssystem, sodass du Zugang zu über 700.000 Filmen und Serien aus allen Streaming-Diensten erhältst. Zusätzlich kannst du aus tausenden Apps wählen, die du auf deinem TV installierst – inklusive zahlreicher Gaming-Apps.

Dank HDMI 2.1-Anschluss ermöglicht er dir nicht nur ein angenehmes Heimkino-Erlebnis, sondern ebenso flüssiges Gameplay. Auf kontrastreiche Darstellungen und realitätsgetreue Farben musst du dank des HDR-Standards Dolby Vision ebenso wenig verzichten. Für die passende Soundbegleitung sorgt die Dolby Atmos-Technologie.

