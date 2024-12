Neuer Aldi-Kracher: Samsung-Fernseher zum Schleuderpreis

TV-Schnäppchen geben sich bei Aldi in diesen Tagen gegenseitig die Klinke in die Hand. Und jetzt mischt auch Top-Hersteller Samsung mit. Denn ab sofort kannst du drei 4K Crystal UHD Smart TVs im Aldi-Onlineshop zum Sonderpreis kaufen. Neben einem richtig günstigen Modell mit 43-Zoll-Display sind auch zwei hochwertigere Modelle mit 55 und 65 Zoll großer Bildschirmdiagonale zu haben. Alle Fernseher sind ein absolutes Schnäppchen, wie ein Blick auf Preisvergleiche zeigt.

Aldi: 43-Zoll-TV von Samsung für unter 300 Euro

Stolze 45 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) kannst du dir sichern, wenn du dich für den Samsung-Fernseher GU43DU7170U mit 43 Zoll großem 4K-UHD-Display entscheidest. Statt 549 Euro kostet dieser Fernseher jetzt nur noch 299 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten, was ein echtes Topangebot ist. Denn in anderen Online-Shops musst du derzeit mindestens rund 370 Euro bezahlen, wenn du diesen Fernseher dein Eigen nennen möchtest.

Samsung Smart TV GU43DU7170U

Die integrierte Dynamic Crystal Color-Technologie sorgt für eine lebendige Farbdarstellung, es sind aber auch andere Techniken zur Bildoptimierung an Bord: HDR10+, HLG, Mega Contrast und Micro UHD Dimming. Der Dolby 2-Kanal-Sound kommt auf 20 Watt Ausgangsleistung, Bluetooth-Audio-Unterstützung ist gegeben und natürlich fehlt es auch an einem Triple-HD-Tuner nicht. Externe Geräte lassen sich über drei HDMI-Ports und einen USB-Anschluss mit dem Fernseher verbinden, mit dem Internet wird das TV-Gerät per LAN-Anschluss oder per WLAN verbunden.

Top-Preise auch für größere Fernseher

Alternativ kannst du dich auch für einen größeren Fernseher entscheiden. Das Samsung-Modell GU55DU8579UXZG bietet ein 55-Zoll-Display, beim Modell GU65DU8579UXZG sind es sogar 65 Zoll. Auf Basis des Betriebssystems Tizen OS zeichnen diese beiden Fernseher nicht nur die integrierte 4K-UHD-Auflösung aus, sondern auch ein besonders dünnes Design. Zudem sind beide Fernseher mit Object Tracking Sound Lite ausgestattet. Eine Audio-Technologie, die für einen virtuellen Sound sorgt, der verschiedenen Bewegungen folgen kann. Auf der Rückseite sind drei HDMI- und zwei USB-Ports nutzbar, Internet steht per WLAN oder LAN-Anschluss auf den Fernsehern zur Verfügung und auch Bluetooth ist an Bord.

Samsung Smart TV GU55DU8579UXZG

Und die Preise? Die liegen auf waschechtem Top-Niveau. Für das 55-Zoll-Modell musst du jetzt bei Aldi im Onlineshop nur noch 629 statt 949 Euro zahlen. In anderen Webshops sind es laut Preisvergleich derzeit mindestens 800 Euro. Beim 65-Zöller verlangt Aldi statt 1.199 Euro jetzt nur noch 799 Euro. Ein Preis, den derzeit auch Amazon bietet – sogar ohne Versandkosten. Bei Aldi sind für die Lieferung 18,90 Euro (55 Zoll) respektive 45,90 Euro (65 Zoll) zu bezahlen. Auf Wunsch kannst du dir die neuen Fernseher bei Aldi auch über drei zinsfreie Raten finanzieren; realisiert über den Zahlungsdienstleister Klarna.

Jetzt weiterlesen Aldi: Top-Smartwatch jetzt zum Spitzenpreis im Angebot