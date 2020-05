Die besten Smartphone-Angebote in aller Kürze schon vorneweg: Alle Angebote findest du auf den Aktionsseiten von MediaMarkt und Saturn. Die Aktion endet am Montagmorgen um 9:00 Uhr.

MediaMarkt und Saturn: Die Smartphone-Angebote im Check

Bei den Angeboten bieten MediaMarkt und Saturn entweder unangefochtene Bestpreise oder setzen sich knapp an die Spitze des Marktes. Beim aktuellen Preisvergleich kannst du also bedenkenlos zuschlagen. Alltime-Bestpreise gibt es nur in einigen Fällen.

Die besten Smartphones im Angebot

Die technisch besten Smartphones in der Angebote-Serie werden von Apple und Xiaomi dominiert. Klar, iPhones spielen in ihrer eigenen Liga. Wer ein Apple-Smartphone haben will, wird sich mit Android-Alternativen vermutlich nicht näher beschäftigen.

Im Angebot sind hier drei der 2018er-Modelle von Apple. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet das iPhone XR mit 128 GB Speicher, kostet es doch nur 30 Euro mehr als die Variante mit dem halben Speicher. Willst du lieber ein größeres und besseres Display, die zweite Kamera und außerdem noch mehr Speicher? Dann ist das iPhone XS (256 GB) die richtige Wahl im Angebot für 789 Euro.

Der Widersacher aus dem Android-Imperium ist das Xiaomi Mi Note 10 mit ebenfalls 128 GB Speicherplatz für 399 Euro. Hier klotzt der Hersteller aber vor allem bei der Kamera: Satte 108 Megapixel bietet der größte Sensor der insgesamt 5 Kameras in dem Smartphone. Der Prozessor, ein Snapdragon 730G, also einer aus der besseren Mittelklasse, ist in der Preisklasse gut verortet.

Xiaomi Mi Note 10 Software Android 9 Prozessor Snapdragon 730G Display 6,47 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 12032x9024 (108,6 Megapixel) Akku 5.260 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 208 g Farbe Einführungspreis 549 € Marktstart November 2019

Highlight im Test war aber der Akku, der mit 5.260 mAh Nennladung viel verspricht und noch mehr hält. Im Angebot kostet das einst für 550 Euro gestartete Handy jetzt weniger als 400 Euro.

Bestseller von Samsung und Huawei

Eines der beliebtesten Smartphones bei inside digital ist wieder im Angebot: Samsungs „Running Gag“, das Galaxy A40 ist bei MediaMarkt und Saturn für 179 Euro zu haben. Ein guter Preis für das ein Jahr alte Mittelklasse-Handy.

Auch Huawei ist mit einem interessanten Angebot mit von der Partie: Das P30 lite NE, also die Neuauflage mit vollem Google-Support, kostet 249 Euro. Obendrauf gibt’s außerdem den beliebten Fitnesstracker Huawei Band 4 Pro, der den Deal rund und gut macht. Außerdem sind noch das Huawei Y6s (123 Euro), das Huawei Y5 (79 Euro) und das Huawei P smart Z (159 Euro) im Angebot bei MediaMarkt und Saturn.

Versandkosten, Dauer und Preisvergleich der Smartphone-Angebote

Versandkosten entstehen ab einem Einkaufswert von 59 Euro nicht, das trifft schonmal auf alle hier genannten Produkte zu. Preisvergleiche zu den Smartphones findest du bei guenstiger.de. Die Aktion endet bei beiden Händlern am Montagmorgen um 9:00 Uhr, möglicherweise sind einzelne Artikel zwischenzeitlich aber schon ausverkauft.

Weitere Deals gibt es in der Aktion „Familientage“ zum Muttertag. Hier bietet MediaMarkt wechselnde Tagesangebote zu Tiefpreisen.

