Neue Laptop- und PC-Schnäppchen bei Aldi im Angebot

Aldi schickt sich an, neue Computer zu verkaufen. Ab Donnerstag, 26. August 2021, steht mit dem Medion Akoya E16402 ein Einsteiger-Notebook im Fokus der Vermarktung. Und zwar in den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd. Doch nicht nur das. Auch ein All-in-One-PC wird angeboten – allerdings nur für Onlineshopper. Dazu gesellen sich weitere Laptops verschiedener Preisklassen und Gaming-Hardware.

Medion Akoya E16402 Notebook: Das kennen wir doch schon

Schon Ende Juli war bei Aldi das Medion Akoya E16402 Notebook erhältlich. Damals zu einem Preis von 599 Euro. Jetzt erlebt der Laptop in der Modellvarianten MD63900 ein Comeback – kostet aber nur noch 499 Euro. Bei gleicher Ausstattung? Nicht ganz. Denn in der jetzt angebotenen Variante kommt ein schwächerer Prozessor zum Einsatz, den man klar der Einsteigerklasse zuordnen muss. Der Intel Core i3-1115G4 Prozessor verfügt nur über 6 MB CPU-Cache und zwei Kerne, die im Basistakt mit 1,7 GHz takten. In der Spitze sind per Turbo-Boost bis zu 4,1 GHz möglich. Eine dedizierte Grafikkarte ist nicht an Bord. Stattdessen muss eine Standard-Intel-HD-Grafik ausreichen.

Zur weiteren Ausstattung des Notebooks gehören unter anderem 8 GB RAM, 512 GB SSD-Speicher eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und Bluetooth 5.1 sowie WiFi 6. Für Videotelefonate ist eine HD-Webcam oberhalb des Bildschirms in den Rahmen integriert. Als Software ist Windows 10 Home im S-Modus vorinstalliert und Hersteller Medion verspricht, den Rechner auf Android 11 aktualisieren zu können, sobald das entsprechende Update zur Verfügung steht. Ungewöhnlich: Das Display ist 16,1 Zoll groß und siedelt sich damit zwischen den Standard-Maßen von 15,6 und 17,3 Zoll an. Der Bildschirm bietet eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel.

Das Medion Akoya E16402 ist eine Art neues „Volks-Notebook“ – mit Einschränkungen.

Unter dem Strich ist das Modell MD63900 gegenüber dem fast baugleichen und 100 Euro teureren MD63830 des Medion Akoya E16402 etwas weniger flott, bietet ansonsten aber eine solide Ausstattung. Es ist für Homeoffice-Tätigkeiten oder für das digitale Arbeiten in der Schule oder Uni gut gerüstet, sofern der Prozessor nicht zu stark belastet wird. Für ausgiebige Bild- und Videobearbeitung eignet es sich weniger. Auch für Gaming-Ausflüge sollte man sich besser ein hochwertigeres Notebook zulegen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ordentlich.

Weitere Notebooks bei Aldi aus verschiedenen Preisklassen

Du suchst ein noch günstigeres Notebook, mit dem du in erster Linie Schreibaufgaben erledigen möchtest und das möglichst kompakt ausfallen soll? Dann wäre das Medion Akoya E14410 eine passende Wahl. Denn dieser Laptop ist mit einem 14 Zoll großen HD-Display ausgestattet. Zu haben ist es nur über den Webshop von Aldi Süd zu einem Preis von 399 Euro. Ein Preis, der verglichen mit dem Akoya E16402 fast schon zu hoch ausfällt. Denn neben einem Intel Core i3-1005G1 Prozessor (4 MB Cache, 2 Kerne, 1,2 GHz Basistakt, 3,4 GHz Turbo-Boost) sind nur 128 GB SSD-Speicher und 4 GB RAM an Bord. Besonders macht das Notebook aber die Tatsache, dass es auch LTE-fähig ist. Zum Beispiel mit der beiliegenden SIM-Karte von Aldi Talk ist es also möglich, das Internet auch abseits von WLAN-Netzen zu verwenden.

Das Medion Akoya E14410 steht bei Aldi in einer LTE-Ausführung zur Verfügung.

Sowohl im Onlineshop von Aldi Nord als auch im Webshop von Aldi Süd ist das Medion Akoya E15408 (MD63690) zu haben – für 549 Euro. Als Prozessor ist hier der Intel Core i5-1035G4 an Bord (6 MB Cache, 4 Kerne, 1,1 GHz Basistakt, 3,7 GHz Turbo-Boost), dazu gesellen sich 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD-Speicher. Der Bildschirm ist 15,6 Zoll groß und bietet eine Full-HD-Auflösung. Auch dieses 1,74 Kilogramm schwere Notebook ist primär für einfache Büro- und Homeoffice-Tätigkeiten gedacht.

Das Medion Akoya E15408: ein grundsolides Mittelklasse-Notebook.

Wer sich mehr Leistung wünscht, kann sich für das 2,2 Kilogramm schwere Medion Akoya S17405 entscheiden. Es bietet neben einem 17,3 Zoll großen Full-HD-Display nicht nur 1 TB SSD-Speicher, sondern auch 16 GB RAM. Der Prozessor Intel Core i7-1165G7 ist mit 12 MB Cache und vier Kernen ausgestattet, die mit bis zu 2,8 GHz im Basistakt arbeiten und eine vorübergehende Beschleunigung auf 4,7 GHz erlauben. Eine separate Grafikkarte fehlt auch diesem Rechner, stattdessen kommt On-Board-Grafik der Kategorie Intel Iris Xe zum Einsatz. Sie soll aber auch für Gaming in Full-HD-Qualität nutzbar sein. Sowohl bei Aldi Nord als auch bei Aldi Süd kostet das Medion Akoya S17405 899 Euro.

Das Medion Akoya S17405 bietet ein besonders großes Display.

Alternative: All-in-One PC zum Sonderpreis

Oder soll es lieber ein eleganter All-in-One-PC sein? Beim Medion Akoya E27401 (MD63825) ist alle notwendige Technik hinter einem 27 Zoll großen Full-HD-Bildschirm verbaut. Zum Beispiel 256 GB SSD-Speicher, 8 GB RAM und ein Intel Core i3-1005G1 Prozessor (4 MB Cache, 2 Kerne, 1,2 GHz Basis- und 3,4 GHz Turbo-Takt). Die Arbeitsgeschwindigkeit ist also eher überschaubar. Mit dem Internet lässt sich der Rechner wahlweise per WLAN (WiFi 6 wird unterstützt) oder über einen klassischen LAN-Anschluss verbinden. Bluetooth 5.1, zwei Lautsprecher und eine integrierte Kamera mit Privatsphäre-Schieberegler sind ebenfalls an Bord. Der Preis: Sowohl bei Aldi Nord als auch bei Aldi Süd kostet der All-in-One-PC online inklusive kostenloser Lieferung nach Hause 599 Euro.

Für die Arbeit zu Hause bieten Aldi und Medion auch einen All-in-One PC an.

Hardware für Gamer bei Aldi: PC im Norden, Notebook im Süden

Und dann wäre da noch die passende Hardware, die Aldi im Angebot speziell für Menschen anbietet, die auf ihrem Computer gerne in virtuelle Spielewelten abtauchen möchten. Sowohl bei Aldi Nord als auch bei Aldi Süd steht mit dem Medion Erazer Hunter X20 (MD34595) ein top-ausgestatteter Gaming-PC zur Verfügung – für 3.699 Euro. Integriert ist nicht nur ein Intel Core i9-11900KF Prozessor (16 MB Cache, 8 Kerne, 3,5 GHz Grund- und 5,3 GHz max. Turbotakt), sondern auch eine Nvidia GeForce RTX 3090 Grafikkarte mit stattlichen 24 GB Speicher. Dazu gesellt sich eine 2 TB große Festplatte, die von 2 TB SSD-Speicher flankiert wird. Ausreichend Arbeitsspeicher ist mit 32 GB ebenfalls an Bord.

Ein Gaming-PC ohne Kompromisse: der Medion Erazer Hunter X20.

Oder soll es lieber ein Gaming-Notebook der Mittelklasse sein? Für 949 Euro bietet es Aldi Süd ab Donnerstag an. Das Medion Erazer Defender E10 verfügt über einen Intel Core i5 10300H Prozessor (8 MB Cache, 4 Kerne, 2,5 Grundtakt, 4,5 GHz Turbo-Boost), eine Nvidia GeForce GTX 1650 mit 4 GB VRAM, 16 GB Arbeitsspeicher und 1.000 GB SSD-Speicher. Das matte Full-HD-Display fällt mit einer diagonalen Abmessung von 17,3 Zoll erfreulich groß aus und natürlich kann die Tastatur auf Wunsch in bunten Farben erstrahlen.

Für Gaming-Fans ohne hohe Ansprüche: das neue Aldi-Gaming-Notebook von Medion.

Alle von Aldi und Medion angebotenen Rechner verfügen über Windows 10 und kommen mit drei Jahren Garantie zum Käufer.