Mitten in der großen Corona-Krise des Jahres 2020 haben wir dir heute Mittag schon verraten, welche Corona-Aktionen bei Telekom und Co auch im April gültig sind. Doch davon abgesehen gibt es auch wieder einige Aktionstarife für Neukunden, die wir dir nicht vorenthalten möchten.

Drillisch Online

WinSIM

So kannst du dir noch bis zum 7. April um 11 Uhr bei WinSIM den Tarif LTE All 5 GB zum Sonderpreis sichern. Statt 12,99 Euro monatlich musst du bei Bestellung einer SIM-Karte im Aktionszeitraum nur 7,99 Euro pro Monat zahlen. Neben einer Flatrate für unbegrenzt viele Telefonate und SMS innerhalb Deutschlands ist auch eine Internet-Flatrate mit bis zu 5 GB Highspeed-Datenvolumen inklusive. Bis zu 50 Mbit/s im Download kannst du im Netz von Telefónica Deutschland nutzen.

PremiumSIM

Etwas weniger LTE-Datenvolumen bekommst du beim neuen Aktionstarif von PremiumSIM. Er ist ebenfalls bis zum 7. April um 11 Uhr erhältlich und bietet dir eine Dreifach-Flat mit 3 GB Datenvolumen (max. 50 Mbit/s im Telefónica-Deutschland-Netz) für 6,99 Euro monatlich. Normalerweise sind zu diesem Preis nur 2 GB Highspeed-Datenvolumen inklusive.

Simply

Du bist vor allem daran interessiert, eine möglichst niedrige Grundgebühr zu bezahlen? Dann kannst du dich für die Mega-Aktion von Simply entscheiden. Denn hier bekommst du eine Dreifach-Flat mit 2 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 Mbit/s im Netz von Telefónica Deutschland) für nur 3,99 Euro pro Monat. Auch diese Sonderaktion ist gültig bis zum 7. April um 11 Uhr.

Alle drei Tarife haben gemeinsam, dass du bei 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit keine einmalige Einrichtungsgebühr zahlen musst. Bei nur einem Monat Laufzeit sind einmalig 9,99 Euro zu zahlen. Wichtig auch: Bei allen drei Tarifen ist eine Datenautomatik voreingestellt. Du kannst sie aber jederzeit deaktivieren.

DeinHandy

Für monatlich 5,99 Euro kannst du dir auch einen SIM-only-Tarif bei DeinHandy sichern. Aber nur noch bis Mittwoch um Mitternacht. Inklusive ist neben einer Sprach- und SMS-Flatrate auch eine Internet-Flat mit 5 GB LTE-Datenvolumen und bis zu 50 Mbit/s im Downstream. Einmalig kommen aber in jedem Fall 19,99 Euro Anschlussgebühr hinzu. Auch dieser Tarif wird mit einer voraktivierten Datenautomatik im Telefónica-Deutschland-Netz umgesetzt. Die Mindestvertragslaufzeit liegt dafür aber auch bei nur einem Monat.

klarmobil.de

Wenn du auf der Suche nach einer Allnet-Flat im D-Netz bist, könnte die aktuelle Sonderaktion von klarmobil.de etwas für dich sein. Denn dort gibt es die Allnet Flat 5 GB LTE und die Allnet Flat 10 GB LTE aktuell mit 50 Mbit/s im Downstream ohne Aufpreis. Normalerweise könntest du diese beiden Tarife im Telekom-Netz nur mit 25 Mbit/s im Downstream nutzen und 50 Mbit/s würden monatlich 3 Euro Aufpreis kosten.

Die Allnet Flat 5 GB LTE beinhaltet für 14,99 Euro pro Monat neben einer Sprach- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze auch eine Internet-Flat mit eben 5 GB Highspeed-Datenvolumen. Sogar 10 GB gibt es über den Schwestertarif für 19,99 Euro monatlich. Einmalig kommen 19,99 Euro Anschlusspreis dazu. Vorsicht: Nach zwei Jahren erhöht sich die Grundgebühr in den beiden Tarifen auf 24,99 Euro beziehungsweise 34,99 Euro. Du solltest deinen Handytarif also mindestens drei Monate vor Vertragsende wieder kündigen.

freenetmobile

Bis zum 13. April gilt auch eine Sonderaktion bei freenetmobile. Der Discounter bietet dir all seine Tarife ohne Anschlusspreis an. Und zwar ganz egal, ob du dich für Tarife mit nur einem Monat Laufzeit entscheidest oder ob es 24 Monate Vertragslaufzeit sein sollen. Auch zwischen den Smartphone-Tarifen mit monatlichen Frei-Minuten und den Allnet-Flats wird im Rahmen der Sonderaktion nicht unterschieden. So kannst du bis zu 29,99 Euro sparen.

Für Einsteiger sind die Smartphone-Tarife mit monatlich 100 Frei-Minuten und bis zu 2 GB LTE-Datenvolumen interessant. Die Grundgebühr bei diesen Tarifen liegt zwischen 3,99 und 6,99 Euro im Monat. SMS kosten pro Nachricht 9 Cent.

Wer sein Smartphone intensiver nutzen möchte, kann sich für eine Allnet-Flat von freenetmobile entscheiden. Hier bekommst du neben einer Sprach- und Internet-Flat auch eine SMS-Flatrate. Zusätzlich sind aktuell bis zu 12 GB LTE-Datenvolumen im Netz von Vodafone inklusive. Die Grundgebühr liegt je nach gewähltem Tarif zwischen 9,99 und 16,99 Euro pro Monat.

Callmobile

Ein kleineres Update hat es auch für die Allnet-Flat von callmobile gegeben. Die Dreifach-Flat mit 3 GB LTE-Datenvolumen im Telekom-Netz (max. 25 Mbit/s) kannst du dir jetzt für 11,99 Euro sichern. Allerdings nur noch mit einer Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren.

Blau

Für 7,99 Euro statt für 9,99 Euro pro Monat kannst du dir bei Blau – Schwestermarke von O2 – eine Dreifach-Flat mit 3 GB LTE-Datenvolumen (max. 21,6 Mbit/s) sichern. Du sparst also während der Vertragslaufzeit von zwei Jahren insgesamt 48 Euro. Und einen Anschlusspreis musst du auch nicht bezahlen.

Congstar

Neukunden von congstar, die sich für eine Prepaid-Option der Discount-Tochter der Deutschen Telekom entscheiden, bekommen im April einmalig 10 GB für die mobile Datennutzung kostenlos. Die Aktion gilt gleichermaßen für den Tarif Prepaid Basic S (100 Minuten / 500 MB LTE-Datenvolumen pro vier Wochen) für 5 Euro pro vier Wochen als auch für die Allnet-Flat-Pakete M und L mit 3 beziehungsweise 5 GB LTE-Datenvolumen monatlich zu 10 beziehungsweise 15 Euro pro vier Wochen.

