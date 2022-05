Neue eBay-Gutscheine: Hier kannst du jetzt sparen – Extra-Rabatte auf Bosch-Werkzeug

Bei eBay sind auch in dieser Woche neue Gutscheine und Rabatt-Coupons gestartet. Mit ihnen kannst du auf dem Online-Marktplatz zwischen 10 und 20 Prozent Extra-Ersparnis im Warenkorb aktivieren und so auf Schnäppchenjagd gehen. Wie üblich gelten dabei Bedingungen. So gibt es je Gutschein etwa eine maximale Grenze, wie oft du ihn einlösen kannst und außerdem eine Obergrenze beim Rabatt – meist liegt diese bei 50 Euro. Diese Gutschein-Codes sind jetzt bei eBay gültig:

Endet 11.5.: SCHRAUBER15 – 15 Prozent Rabatt auf ausgewählte Bosch-Produkte (zweimal einlösbar, maximal 50 Euro Rabatt) → Zur Aktion

– 15 Prozent Rabatt auf ausgewählte Bosch-Produkte (zweimal einlösbar, maximal 50 Euro Rabatt) → Zur Aktion Endet 18.5.: HAUSHALT2022 – 10 Prozent Rabatt auf Haushaltsgeräte (zweimal einlösbar, maximal 50 Euro Rabatt) → Zur Aktion

– 10 Prozent Rabatt auf Haushaltsgeräte (zweimal einlösbar, maximal 50 Euro Rabatt) → Zur Aktion Bis Jahresende: CLEVER – 10 Prozent Rabatt auf Technik, Haushaltsprodukte und mehr (ausgewählte Artikel, 10 x einlösbar, maximal 50 Euro Rabatt, kein Mindestbestellwert) → Zur Aktion

Rabatt auf Bosch-Werkzeug: Die Top-Schnäppchen der eBay-Aktionen

In den einzelnen Gutscheinaktionen gibt es zahlreiche Deals, die hervorstechen. Und auch sonst hat eBay mit den sogenannten WOW-Deals einige Angebote gelistet, die auch ohne Gutscheine gut sind. Wir listen unsere Schnäppchen-Favoriten auf (Preisangabe nach Gutschein-Eingabe):

Philips SpeedPro Max Akku-Staubsauger 2in1 – 269,99 Euro mit HAUSHALT2022

Kenwood KVC Chef Elite Küchenmaschine – 359,99 Euro mit HAUSHALT2022

Bosch L-Boxx (leer) mit Einlage für GBH Akku-Bohrhammer – 41,65 Euro mit SCHRAUBER15

Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI inkl. 2 Akkus – 114,95 Euro mit SCHRAUBER15

Roborock S5 Max Saugroboter – 341 Euro mit CLEVER

→ Lesetipp: Cyberkriminalität – Auf diese Phishing-Mails musst du derzeit achten

Weitere Technik-Angebote bei eBay gibt es zudem in der bis Jahresende gültigen Dauer-Aktion mit dem Gutscheincode CLEVER. Hier gibt es 10 Prozent (maximal 50 Euro) auf stetig wechselnde Technik-Produkte. Im Jahresverlauf kann der Gutschein pro Kunden-Account bis zu 10 Mal eingelöst werden.