Neue E-Bike-Kracher bei Aldi: Top-Preise lassen grüßen

Es kommt nicht selten vor, dass wir dir hier bei inside digital Neuigkeiten von Jeep vorstellen. Etwa den Jeep Compass 4xe oder den Jeep Grand Cherokee 4xe (2022) mit Plug-in-Hybrid-Antrieb. Oder auch den noch namenlosen ersten Elektroflitzer von Jeep, von dem es kürzlich zum ersten Mal Fotos zu sehen gab. Immer mal wieder können wir aber auch von E-Bikes mit dem Namenszug des Herstellers von Geländewagen berichten. Er vertreibt sie allerdings nicht selbst, sondern lizenziert andere Hersteller, die Marke Jeep im Verkauf zu nutzen. In Deutschland die Elektro Mobile Deutschland GmbH aus Offenburg. Und die bringt jetzt zwei neue Jeep E-Bikes zu Aldi.

Jeep City E-Bike: Für Stadt-Radler

Primär für den Stadtverkehr gedacht: das Jeep City E-Bike. Es steht in drei Farben zur Verfügung, nämlich in Weiß (ECR 3001), Schwarz (ECR 3000) und Blau (ECR 3005). Für eine Unterstützung des Tritts sorgt bei diesem E-Bike bei Bedarf ein Heckmotor von RKS mit einer Leistung von 250 Watt. Der Lithium-Ionen-Akku (36V, 10,4 Ah) bietet nach Herstellerangaben je nach Fahrweise eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern. Recht enttäuschend sind die verbauten V-Bremsen. Dabei handelt es sich nämlich um klassische Felgenbremsen, die mit Blick auf die Sicherheit weniger zu empfehlen sind, als moderne Scheibenbremsen. Für einen gewissen Komfort sorgt eine 6-Gang-Kettenschaltung von Shimano, eine Federgabel ist nicht verbaut.

Der Li-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 374,4 Wh ist diebstahlsicher und vor Spritzwasser geschützt (IP54) am Gepäckträger montiert und kann einfach ausgetauscht oder zum Aufladen herausgenommen werden. Beim Rahmen setzt der Hersteller auf Aluminium in der Rahmengröße M (44 Zentimeter), am Lenkrad informiert ein kleines Display zum Beispiel über Geschwindigkeit, verbleibende Reichweite und gefahrene Kilometer. Das zulässige Gesamtgewicht wird vom Hersteller mit 120 Kilogramm angegeben.

Sofort als Stadtrad zu erkennen: das Jeep City E-Bike bei Aldi.

Was kostet des City E-Bike bei Aldi?

Statt des unverbindlichen Verkaufspreises (UVP) des Herstellers (1.599 Euro) wird bei Aldi nur ein Preis von 979 Euro fällig. Das ist deutlich weniger als aktuell in anderen Onlineshops fällig werden. Dort werden je nach Modell mindestens 1.298 Euro berechnet. Nach aktuellem Stand der Dinge ist das E-Bike noch bis Ende April bei Aldi im Onlineshop erhältlich.

Jeep E-Bike MHFR 7100 – Mountainbike mit Fat-Style-Reifen

Oder soll es lieber ein Mountainbike sein? Eines mit extra-breiten Reifen? Dann kannst du dich alternativ für das Jeep MHFR 7100 entscheiden, das ab dem 21. März im Aldi-Onlineshop zu haben sein wird. Zu einer 7-Gang-Kettenschaltung von Shimano und modernen Scheibenbremsen vorne und hinten gesellt sich bei diesem Rad eine Federgabe vorne und ein in den Alu-Rahmen (26 Zoll) integrierter Akku (10 Ah, 374,4 Wh), den du zum Aufladen herausnehmen kannst. Die maximal mögliche Reichweite bei eingeschalteter Trittunterstützung gibt Aldi über den 250 Watt starken Heckmotor (40 Nm Drehmoment von Xiongda mit 60 Kilometern an. Im Gelände werden es aber deutlich weniger sein.

Klar für das Gelände gemacht: das Jeep E-Bike MHFR 7100.

Gedacht ist das monströs wirkende Hardtail-E-Mountainbike mit extra viel Grip für Menschen mit einer Körpergröße zwischen 1,60 und 1,95 Metern. Das zulässige Gesamtgewicht gibt der Hersteller mit 130 Kilogramm an. Am Lenker ist ein LC-Display montiert, das neben der Geschwindigkeit auch die zurückgelegte Gesamtstrecke, die Tageskilometer und mehrfarbig die verbleibende Akkuladung anzeigt. Das Gewicht inklusive Akku beträgt 28 Kilogramm, die gewünschte Trittunterstützung lässt sich über einen Daumenschalter einstellen.

Was kostet das E-Mountainbike bei Aldi?

Üblicherweise werden für das Jeep E-Bike MHFR 7100 2.699 Euro verlangt. Das ist zumindest der offizielle UVP. Der Hersteller selbst bietet das Rad über seinen eigenen Onlineshop aber bereits zu einem ermäßigten Preis von 2.299 Euro an. Bei Aldi kannst du ab dem 21. März 29 Prozent sparen. Dann steht das Mountainbike nämlich für 1.899 Euro zur Verfügung. Maximal bis zum 1. Mai, aber nur solange der Vorrat reicht. In anderen Onlineshops musst du aktuell mindestens rund 2.300 Euro bezahlen – zuzüglich Versandkosten, die bei Aldi entfallen.

