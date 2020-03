Neue Artikel in der Home-Office-Aktion von MediaMarkt. In der Not der Coronavirus-Lage wird die Online-Aktion mit praktischen Home-Office-Artikeln, aber auch Entertainment-Produkten immer wieder aktualisiert. Versandkosten sind ab 59 Euro Einkaufswert gestrichen. Die Aktion läuft noch bis zum 5. April.

Die Top-Angebote in Kürze:

Home-Office-Aktion mit diesen 6 Highlights

Media Markt reagiert auf die Lage, in der zahlreiche Privatpersonen und Familien an Haus und Wohnung gefesselt sind – privat, wie beruflich, Stichwort: Home-Office. Die gleichnamige Aktion bringt zahlreiche Schnäppchen mit sich, nicht nur aus dem Home-IT-Bereich, sondern zum Beispiel auch aus der Unterhaltungselektronik. Oft sind auch Bundles im Angebot, also sinnvolle Produktkombinationen, die zusammen günstiger sind, als einzeln gekauft.

Außerdem sind die Club-Deals von MediaMarkt jetzt für alle Kunden gültig.

Unsere Highlights der Home-Office-Aktion:

#1 FritzBox 7590 mit Direktabzug

Die FritzBox 7590 ist immer noch einer der Top-WLAN-Router des Berliner Herstellers AVM. MediaMarkt gibt selbst noch einen Preis von 199 Euro für das Gerät an, zum Schnäppchen wird es aber durch einen Direktabzug, der erst im Warenkorb stattfindet:

Hier sinkt der Preis entweder auf 179 Euro (20 Euro Direktabzug) oder aber du behältst den Preis von 199 Euro und bekommst das Festnetztelefon FritzFon C6 (Gegenwert: 69 Euro) gratis mit dazu. Hierzu musst du beide Artikel in den Warenkorb legen.

#2 Nintendo Switch mit Mario Kart 8

Das Nintendo-Switch-Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe kostet im Angebot noch 329 Euro. Insgesamt ein guter Preis für die außerordentlich preisstabile Konsole, die selten für unter 300 Euro zu haben ist.

Unter 300 Euro ist hier zwar auch nicht der Status, durch die Spiele-Zugabe im Bundle wird der Deal aber besser: Das Spiel kostet einzeln nämlich 55 Euro. So machst du hier in der Kombination ein echt gutes Schnäppchen.

#3 Samsung-Uhren

Ein bisschen was fürs Handgelenk ist im Angebot. Die Samsung-Uhren und Fitnesstracker Galaxy Watch Active2 (249 Euro), Galaxy Watch (215 Euro) und Galaxy Fit E (29,99 Euro), sind günstiger zu haben.

Insbesondere der Galaxy Fit E ist ein klassischer Mitnahmeartikel und als preiswerter Fitnesstracker vor allem für Sportler interessant. Die Uhrzeit zeigt er natürlich auch an. Bei den Galaxy Watches handelt es sich schon um richtige Smartwatches.

#4 Spiele, Filme, Entertainment

Zahlreiche Spiele für die beliebtesten Konsolen, für den PC und auch für die Welt außerhalb des digitalen und virtuellen gibt es im Angebot. Nur einige Beispiele: FIFA 20 (ab 24,99 Euro), Doom Eternal (64,99 Euro), Animal Crossing: New Horizons (Switch – 59,99 Euro).

Analog: Kosmos 5-Minute-Dungeon (18 Euro), Ravensburger kNOW + Google Home Mini (29,99 Euro). Tipp: Bei Letzterem ist ein Google Home Mini bereits dabei und über das Spiele-Bundle somit recht günstig zu bekommen.

Filme und Collections: Herr der Ringe Extended Editions (Blu-ray – 29,99 Euro), Harry-Potter-Collection inklusive „Phantastische-Tierwesen“-Filmen in einer Blu-ray-Box für 73,99 Euro.

Und thematisch zum Coronavirus passend: Die Blu-ray von „Contagion“ für 10,99 Euro. In diesem Film von 2011 (Regie Steven Soderbergh) geht es um ein global grassierendes Virus und dessen exponentielle Ausbreitung, sowie natürlich um dessen Bekämpfung (Besetzung u. a.: Laurence Fishburne, Marion Cotillard, Jude Law, Kate Winslet, Matt Damon, Gwyneth Paltrow)

Hier kannst du den Film auch streamen:

Contagion sofort streamen.

#5 ANC-Kopfhörer von JBL unter 100 Euro

Die Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer JBL E65BTNC kosteten ursprünglich einmal 199 Euro. Jetzt werden sie in der Aktion von Media Markt für 89 Euro verkauft. Ideal für unterwegs, aber auch im Home-Office, wenn du für ein paar Stunden deine Ruhe brauchst, um konzentriert zu arbeiten. Denn: Die Over-Ears sind mit aktivem Noise-Cancelling (ANC) ausgestattet, das heißt, Geräusche von außerhalb werden für dich automatisch unterdrückt.

#6 Profi-Kaffeevollautomat 400 Euro günstiger

Okay, super günstig ist diese Kaffeemaschine noch nicht: Der DeLonghi ECAM 23.466 kostet im Angebot immer noch 501,99 Euro, kommt aber aus der 900-Euro-Klasse. Auf Knopfdruck serviert dir das Gerät diverse Kaffeespezialitäten. Der integrierte Milchschäumer macht Milchkaffe-Getränke, wie Cappuccino je nach Wahl. Mechanisch ist das Gerät mit einem Kegelmahlwerk (13-stufig) ausgestattet und verfügt zur einfacheren Wartung und Reinigung über eine herausnehmbare Brühgruppe.

Weitere Angebote

Wichtig: Auf den Produktseiten findest du die hier genannten Sparpreis-Angebote (Bundles) etwas weiter unten bei „Im Set gespart und für XXX€ sichern“ oder beispielsweise „Cam + Stativ für 477 € sichern!“.

Insbesondere das Honor 20 ist zu einem Top-Preis zu haben. Günstiger war das Smartphone mit Flaggschiff-Features noch nie (Testbericht).

MediaMarkt streicht Versandkosten ab 59 Euro

Wurden sonst standardmäßig noch 1,99 bis 39,99 Euro Versandkosten – je nach Produkt – berechnet, fällt diese Pauschale von nun an weg, wenn du für mindestens 59 Euro einkaufst. Lediglich auf Montage und Altgeräte-Abholung müssen Kunden in diesen Zeiten komplett verzichten.

Die Angebote wechseln alle paar Tage, einige sind aber auch auf Dauer angelegt. Die Aktion an sich läuft vorerst noch bis in den April (5.4.2020). Versandkosten entstehen nicht.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.