Netto wird zum Solar-Discounter: 30 Prozent Rabatt auf Batteriespeicher

Immer wieder haut Netto Solaranlagen zu absoluten Spar-Preisen raus: Aktuell bekommst du so etwa ein Balkonkraftwerk im Angebot für lediglich 502,94 Euro (inklusive Versand). Kein Wunder also, dass sich der Discounter im Bereich Solarenergie noch stärker aufstellen möchte: So kannst du jetzt auch Batteriespeicher für Solaranlagen der deutschen Firma Maxxisun vorbestellen – und das mit einem krassen Rabatt in Höhe von 30 Prozent!

Passend zur Solaranlage: Darum lohnt sich ein Maxxicharge Batteriespeicher

Ein guter Batteriespeicher ist eigentlich ein absolutes Muss für alle, die noch mehr aus ihrer Solaranlage rausholen möchten. Das Gerät lässt sich dabei als eine Art Powerbank für dein Haus beschreiben: Überschüssige Sonnenenergie wird hier nämlich gespeichert. Dadurch geht keine Energie verloren und du profitierst auch bei schlechtem Wetter von der Solaranlage. Dies reduziert nicht nur deine Stromrechnung, sondern macht dich obendrein ebenfalls unabhängiger von Strompreisschwankungen und Versorgungsengpässen.

Bei Netto kannst du dabei gleich drei verschiedene Modelle der Maxxicharge Batteriespeicher mit 30 Prozent Rabatt vorbestellen. Los geht’s mit dem Maxxicharge 1.25 für 924,99 Euro. Das Gerät des deutschen Herstellers liefert dir dabei eine Kapazität von 1.25 kWh sowie zwei Anschlüssen für Solarmodule mit bis zu 500 Wp. Der maximale Output beträgt 1.800 Watt. Besonders wichtig: Die Maxxicharge Batteriespeicher sind laut Netto mit allen gängigen Solarmodulen kompatibel.

Der Maxxicharge 2.5 kostet hingegen 1.395 Euro und punktet vor allem mit der höheren Kapazität von 2.5 kWh. Das Gerät eignet sich somit für etwas größere Haushalte. Wer besonders viel Energie speichern möchte, greift hingegen zum Maxxicharge 5.0: Für 2.235 Euro wird dir hier sogar eine Kapazität von 5 kWh geboten. Die Entladetiefe (DoD) fällt mit 90 Prozent hierbei ebenfalls 10 Prozent höher aus.

→ Mehr Infos zu den Maxxicharge Batteriespeichern bei Netto

Wichtige Hinweise: Das solltest du vor dem Kauf des Batteriespeichers beachten

Doch aufgepasst: Zum Betrieb des Geräts benötigst du ebenfalls zwingend eine Maxxicharge CCU. Diese dient sozusagen als Gehirn deines Speichersystems und sorgt so etwa dafür, dass die Batterie nur dann beansprucht wird, wenn dein Solarmodul nicht genug Strom liefert. Daher solltest du dir den Batteriespeicher auf jeden Fall im Bundle mit einer CCU holen. Beim Maxxicharge 1.25 kostet das Komplettpaket dadurch 1.325 Euro.

Dabei hast du zusätzlich die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Messgeräten. Der Poweropti hat den großen Vorteil, dass du den Batteriespeicher nach dem Plug-and-play Prinzip problemlos selbst installieren kannst. Hier solltest du jedoch vorher auf dieser Seite checken, ob diese Variante mit deinem Haushaltszähler kompatibel ist. Alternativ wählst du das Shelly 3EM Messgerät, dann musst du zur Installation jedoch leider einen Elektriker rufen.

30 Prozent Rabatt & die weiteren Vorteile bei Netto im Überblick

Der Maxxicharge Batteriespeicher wird ab dem 1. März 2024 ausgeliefert. Doch die frühzeitige Vorbestellung lohnt sich ungemein: Nur noch im Oktober bekommst du bei Netto satte 30 Prozent Rabatt, wodurch der Batteriespeicher in der Basis-Variante nur noch 924,99 Euro kostet. Wir empfehlen wie oben beschrieben jedoch definitiv den Kauf im Bundle mit einer CCU. Hier zahlst du dann 1.325 Euro für den Maxxicharge 1.25 samt CCU und sparst insgesamt immerhin 23 Prozent.

Ebenfalls cool: Der Marken-Discount ermöglicht dir im Gegensatz zum Hersteller selbst den Kauf auf Rechnung, wodurch die Bezahlung erst nach Auslieferung der Ware erfolgt. Als Versandkosten fallen übrigens stets weitere 2,95 Euro an.