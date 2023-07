Netto: Wallbox-Schnäppchen für Einsteiger und Profis

Netto Marken-Discount schwingt sich in diesen Tagen dazu auf, attraktive Schnäppchen rund um die Energieversorgung von Haushalten zu offerieren. Neben einem günstigen Balkonkraftwerk kannst du im Onlineshop des Lebensmittel-Discounters jetzt auch eine dreiphasige Wallbox des deutschen Herstellers Rowi in verschiedenen Ausführungen zum Sonderpreis kaufen. Los geht es schon bei unter 700 Euro.

Wallbox bei Netto kaufen: Vier Varianten von Rowi verfügbar

Die Rowi Wallbox steht in vier Varianten zur Verfügung. Wahlweise mit 11 oder 22 kW Ladeleistung und zudem je nach gewählter Ausführung mit oder ohne FI-Schalter. In der Premium-Ausführung ist die Wallbox sogar ins Smart Home integrierbar. Das an der Wandladestation fest montierte Kabel ist bei allen angebotenen Modellen 5 Meter lang und mit einem Typ-2-Stecker ausgestattet. Eine Nutzerauthentifizierung ist nur beim Premium-Modell notwendig.

Das Premium-Modell, das sich bei Bedarf auch auf 11 kW Leistung begrenzen lässt, ist zudem mit einem MID-konformen Stromzähler ausgestattet. Der Anschluss an eine Photovoltaikanlage ist währenddessen ab der Rowi Wallbox Comfort möglich. Alle Modelle sind mit einer LED-Statusanzeige und einer praktischen Kabelhalterung ausgestattet. Du kannst den aktuellen Ladestatus also direkt an der Wallbox ablesen. Die Preise:

699,99 Euro – Rowi Wallbox Basic 11 kW ohne FI-Schalter

999,99 Euro – Rowi Wallbox Comfort 11 kW mit FI-Schalter

1.219 Euro – Rowi Wallbox Comfort 22 kW mit FI-Schalter

2.149 Euro – Rowi Wallbbix Premium 22 kW mit FI-Schalter

Die Rowi Wallbox kannst du jetzt bei Netto zum Top-Preis kaufen.

Günstige Konditionen

Die von Netto aufgerufenen Preise sind laut aktuellem Preisvergleich unübertroffen günstig. Weiterhin kommt einmalig bei einer Bestellung über den Onlineshop von Netto eine Versandkostenpauschale in Höhe von 2,95 Euro hinzu. Die Lieferzeit liegt bei etwa fünf Werktagen. Montieren kannst du die Wallboxen übrigens nicht nur in Garagen, sondern dank einer IP45-Zertifizierung auch im Außenbereich.

