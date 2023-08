Netto verschleudert Makita-Werkzeug: Top Akku-Geräte zu kleinen Preisen

Wenn du hochwertiges Akku-Werkzeug zum kleinen Preis suchst, gibt’s bei Netto jetzt die perfekten Deals für dich. Bis zum 1. September werden hier nämlich einige Markengeräte des Herstellers Makita günstiger angeboten. So profitierst du nicht nur von einer aktuellen Rabatt-Aktion, sondern bekommst stets auch einen Filial-Gutschein in Höhe von bis zu 50 Euro on top! So zahlst du etwa für einen Akku-Schlagbohrschrauber samt zwei Akkus sowie einem Bitset jetzt nur noch 132,99 Euro – und bekommst obendrauf noch einen 40-Euro-Gutschein geschenkt. Wir stellen dir zwei der Werkzeug-Angebote genauer vor.

Rabatt & Gutschein: Die Spar-Aktionen bei Netto im Überblick

Bevor wir dir die verschiedenen Werkzeug-Sets vorstellen, werfen wir zunächst einen Blick auf die Rabatt-Aktionen bei Netto. Es gibt aktuell nämlich gleich zwei unterschiedliche Möglichkeiten zum Sparen. So kannst du dir etwa über den Code N-SHOPPING-5 jeweils fünf Prozent Rabatt auf die Makita-Geräte sichern. Hinzu kommt obendrein noch ein Netto-Gutschein in Höhe von bis zu 50 Euro. Der Gutschein wird dir nach dem Kauf per Mail zugesandt und kann anschließend drei Monate lang in den Filialen des Marken-Discounts eingelöst werden.

Werkzeug-Set über 25 Prozent billiger: Akku-Bohrschrauber & Akku-Stichsäge mit Zubehör

Das größte Sparpotenzial gibt es bei diesem Werkzeug-Set mit dem Akku-Bohrschrauber DF333DZ, der Akku-Stichsäge JV101DZ sowie zwei 12V-Akkus und dem passenden Lader. Netto streicht hier nämlich direkt mal 26 Prozent vom UVP. Zusätzlich sparst du weitere 5 Prozent über den Gutschein-Code, wodurch du schlussendlich nur 208,99 Euro für das umfangreiche Makita-Set zahlst. On top gibt’s dann noch den Filial-Gutschein in Höhe von 50 Euro. Verrechnet man diesem mit dem Kaufpreis, zahlst du sogar nur 158,99 Euro.

Tolle Geräte samt Zubehör: Dieses Werkzeug-Set lohnt sich!

Und dafür wird dir einiges geboten. Der kompakte Akku-Bohrschrauber ist beispielsweise leicht in der Handhabung, liefert dir mit einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 1.700/min aber dennoch ordentlich Power. Gleiches gilt für die Pendelhubstichsäge mit 2.900 Hüben/min. Die zwei passenden 12V-Akkus samt Lader runden das tolle Werkzeug-Set im Transportkoffer obendrein perfekt ab.

→ Makita Werkzeug-Set für 208,99 Euro + 50-Euro-Gutschein

Akku-Schlagbohrschrauber + Bitset zum Bestpreis

Wer hingegen einfach nur einen Akku-Schlagbohrschrauber sucht, wird bei Netto ebenfalls fündig. Der Makita Schlagbohrschrauber HP488DWAE bietet dir mit seinem 2–Gang-Getriebe eine Schlagzahl von bis zu 21.000/min und schafft etwa in Holz eine Bohrleistung von maximal 36 mm, während in Mauerwerk immerhin 13 mm möglich sein sollen. Hinzu kommen auch hier zwei 2.0 Ah Akkus, ein 31-teiliges Bit-Set sowie ein praktischer Koffer. Damit bist du für dein nächstes Heimwerker-Vorhaben direkt perfekt ausgestattet.

Und gespart wird hier natürlich ebenso! Dank des 5-Prozent-Rabatts stehen bei Netto lediglich 132,99 Euro für den Makita-Schrauber samt Bit-Set und Akkus auf der Rechnung. Bei anderen Anbietern im Netz zahlst du rund 129 Euro für das Werkzeug, während für das Bit-Set weitere 8,24 Euro anfallen. Das Bundle bei Netto lohnt sich also – insbesondere, da du hier noch einen Filial-Gutschein in Höhe von 40 Euro absahnst.

→ Makita Akku-Schlagbohrschrauber & Bit-Set für 132,99 Euro + 40-Euro-Gutschein