Netto verschenkt Kaffeemaschine?! Das steckt wirklich hinter dem Deal

Mit diesem Schnäppchen schonst du nicht nur deinen Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Die CoffeeB Glove Kaffeemaschine revolutioniert den Kapselmaschinen-Markt. Das Gerät aus der Schweiz verzichtet komplett auf herkömmliche Plastikkapseln und verwendet stattdessen vollständig abbaubare Kaffeekugeln, die du über den Biomüll entsorgen kannst. Wir haben die Kaffeemaschine in unserer Redaktion schon selbst getestet und waren begeistert.

Wer den Bestseller Nr. 1 im Bereich Haushalt bei Netto ebenfalls ausprobieren möchte, sollte jetzt unbedingt aufpassen. Die CoffeeB Globe Kaffeemaschine gibt’s derzeit nämlich mit satten 66 Prozent Rabatt im Angebot für nur 33 Euro. Netto packt außerdem noch vier Pakete der Kaffeekugeln im Wert von 13 Euro, sowie einen 20-Euro-Filialgutschein mit dazu, wodurch du das Küchengerät effektiv sogar umsonst bekommst! Wir schauen genauer hin.

Gratis Kaffeemaschine? So funktioniert die Netto-Aktion

Bevor wir dir die Vorzüge der CoffeeB Globe Kaffeemaschine im Detail vorstellen, dröseln wir erstmal noch kurz den Netto-Deal etwas genauer auf. Wie bereits erwähnt, streicht der Marken-Discount momentan satte 66 Prozent vom UVP der Maschine. Dadurch stehen für dich zunächst 33 Euro, plus 5,95 Euro für den Versand, auf der Rechnung. Bereits ein fairer Preis für eine Kaffeemaschine, oder nicht?

Doch das war noch nicht alles: Obendrein sicherst du dir direkt auch vier Packungen der Coffee Balls – also den biologisch abbaubaren Kaffeekugeln – im Gesamtwert von 13 Euro mit dazu. Dadurch testest du die Sorten Lungo Forte, Bio Lungo, Lungo Crema sowie Espresso Supremo und weißt anschließend, welche Sorte deinem Geschmack entspricht.

CoffeeB Kaffeemaschine bei Netto mit Gutschein und Gratis-Extras

Zieht man den Wert der Kaffeekugeln vom Preis ab, bleiben dann also noch 20 Euro übrig. Und eben jenen Betrag kannst du dir jetzt als Netto Filialgutschein sichern, wodurch du effektiv wirklich nur noch den Versand zahlen musst. Um dir den Gutschein zu schnappen, musst du deine neue CoffeeB Kaffeemaschine einfach nur auf dieser Aktionsseite registrieren. Den Coupon im Wert von 20 Euro bekommst du anschließend digital über die Netto App. Das Anmelden lohnt sich übrigens gleich doppelt: Der Hersteller verlängert dadurch nämlich ebenfalls die Garantie um weitere 12 Monate.

CoffeeB: Die Kapselmaschine ohne Plastikkapseln

Der Preis stimmt also in jedem Fall. Doch wie steht es um die Maschine selbst sowie das von ihr aufgebrühte Heißgetränk? Geschmäcker sind natürlich unterschiedlich, doch unser Tester Stefan war zumindest absolut überzeugt. Laut eigener Aussage haben ihm die verschiedenen Sorten „hervorragend geschmeckt“. Und auch der Umwelt-Aspekt darf natürlich nicht vernachlässigt werden. Während andere Kapselmaschinen Unmengen an Plastik- und Alumüll produzieren, bestehen die Kaffeekugeln bei CoffeeB fast ausschließlich aus Kaffee. In Kombination mit dem schicken Design und der simplen wie fixen Zubereitung, sollte die CoffeeB Maschine in jedem umweltbewussten Haushalt einen Platz finden können. Insbesondere aufgrund des aktuellen Netto-Schnäppchens.

→ „Gratis“-Kaffeemaschine bei Netto sichern