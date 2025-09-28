Netto verkauft 10-Euro-Produkt, das jeder auf Reisen dabeihaben sollte

Wir sind im Netto Onlineshop auf ein kleines Hygieneprodukt gestoßen, das wir so noch nicht kannten. Dabei ist es so unfassbar praktisch. Und jetzt kostet es sogar nur noch 9,99 Euro. Worum es geht? Das zeigen wir dir jetzt.
Person hält ein kleines Paket, auf dem das Logo des Netto Marken-Discounters zu sehen ist
Netto verkauft praktisches Hygieneprodukt für nur 9,99 EuroBildquelle: Chat GPT / Netto
Insbesondere wer viel reist, kennt sicherlich das Problem: Die Zahnbürste muss mitgenommen werden, doch entweder in der Tasche oder im Hotel fehlt dann die richtige Aufbewahrungsmöglichkeit. Klar, es gibt diese kleinen Bürstenkopf-Schutzhüllen, doch die schützen eben nur den Kopf und so können sich an der restlichen Zahnbürste trotzdem Bakterien sammeln. Bei dem Netto-Produkt hier ist das anders.

Für nur 9,99 Euro: Praktische Zahnbürstenbox bei Netto

Und zwar geht es dabei um die Capsello Zahnbürstenbox. Eigentlich mit einem (etwas überzogenen) UVP von 20 Euro versehen, haut Netto das praktische Produkt jetzt schon für nur 9,99 Euro raus. Versandkosten fallen scheinbar keine an.

Netto-Angebot zu einem 9,99 Euro Produkt ohne Versandkosten
Wir sind selbst überrascht: Es gibt scheinbar keine Versandkosten

Die schlichte Box in Schwarz schützt deine komplette Zahnbürste und ist dabei gleich in mehrer Hinsicht praktisch. Zuallererst kannst du deine Bürste hier natürlich hygienisch transportieren oder, wenn du den Deckel abmachst, daheim aufbewahren. Integriert sind aber etwa auch ein Spülbecher sowie ein kleines Aufbewahrungsfach am Boden. Zusätzlich kann die Box ebenso zur Zahnbürstendesinfektion genutzt werden. Selbst eine Wandhalterung ist dabei, solltest du die Box in deinem Badezimmer fest anbringen wollen.

Der Hersteller selbst spricht so von einer 5-in-1-Funktionalität – und das bei der kompakten Größe und einem Gewicht von gerade einmal 103 Gramm. Dabei ist die Zahnbürstenbox laut den Produktbildern und der Beschreibung sogar Made in Germany! Reinigen kannst du sie übrigens ganz leicht in der Spülmaschine – ebenfalls super komfortabel.

Für nur 9,99 Euro holst du dir also wirklich ein praktisches Produkt, das viele so vorher bestimmt noch nicht auf dem Schirm hatten.

