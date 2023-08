Netto: Trekking E-Bike mit satten 50 Prozent Rabatt

Sowohl in einer Ausführung für Herren (XT481) als auch in einer Variante für Damen (XT480) ist bei Netto Marken-Discount aktuell ein Trekking E-Bike von Telefunken erhältlich. Das Besondere bei diesem Angebot ist der sehr hohe Rabatt. Die Pedelecs mit 48 Zentimeter hohem Alu-Rahmen sind nämlich um fast 50 Prozent im Preis reduziert. Das hat allerdings auch zur Folge, dass du leichte Abstriche hinsichtlich der Ausstattung in Kauf nehmen musst.

Trekking E-Bike bei Netto kaufen

Am deutlichsten ist dieser Umstand an der verbauten Bremsanlage abzulesen. Denn während viele Trekking E-Bikes auf kräftige hydraulische Scheibenbremsen setzen, musst du beim Telefunken XT480 / XT481 vorn und hinten mit klassischen Felgenbremsen (V-Bremsen) auskommen. Eine Rücktrittbremse gibt es nicht. Dafür aber eine Federgabel mit 45 Millimetern Federweg und 21 nutzbare Gänge über eine Kettenschaltung von Shimano. Insgesamt stehen fünf Unterstützungsstufen zur Verfügung. Die weitere Ausstattung:

Telefunken Hinterradmotor (250 Watt / 40 Nm)

Lithium-Ionen-Akku unter Gepäckträger (374 Wh / 10,4 Ah / 36V)

28 Zoll Reifen mit Reflexring

LED-Scheinwerfer vorn (15 Lux) und LED Rücklicht

Reichweite der elektrischen Trittunterstützung: bis zu 70 Kilometer

Gewicht: 24 Kilogramm

zulässiges Geasamtgewicht: 150 Kilogramm

Telefunken XT481 Trekking E-Bike.

Was kostet das Telefunken XT480 / XT481?

Normalerweise würde sowohl für die Herren- als auch für die Damen-Variante ein Preis von knapp 1.600 Euro gelten. Von diesem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) zieht Netto aber 48 Prozent ab und bietet die E-Bikes zu einem Preis von je 818,99 Euro an – wahlweise auch zahlbar in 72 Monatsraten à 15,35 Euro. Einmalig kommen 2,95 Euro für den Versand dazu.

Klingt gut? Ist es auch. Aber es geht sogar noch etwas preiswerter. Denn wie ein aktueller Preisvergleich zeigt, kannst du die Damen-Ausführung derzeit zum Beispiel bei Amazon oder bei MediaMarkt inklusive Versand für knapp 800 Euro kaufen. Als Verkäufer tritt immer der Anbieter „We Will Shop U“ auf. Bei der Herren-Variante sieht es genauso aus.

Jetzt weiterlesen Aldi: Hochwertiges Trekking E-Bike zum Top-Preis im Angebot