Netto: Trekking E-Bike knallhart reduziert

Im Onlineshop von Netto Marken-Discount ist ab sofort ein Trekking E-Bike zum Spitzenpreis erhältlich. Der Lebensmittel-Discounter bietet das Telefunken Expedition in den Ausführungen XC941 für Herren und XC940 für Damen mit stattlichen 47 Prozent Rabatt an. Ausgestattet unter anderem mit 28 Zoll großen Reifen, 24 Gängen und hydraulischen Scheibenbremsen macht dieses Pedelec nicht nur auf jeder Radtour am Wochenende, sondern auch auf Pendelstrecken zur Arbeit stets eine gute Figur.

Telefunken Trekking E-Bike bei Netto zum Top-Preis kaufen

Wie es sich für ein modernes Trekking E-Bike gehört, ist nicht nur ein praktischer Gepäckträger nutzbar, sondern auch eine Federgabel am Vorderrad. Sie macht das Radeln auch abseits von asphaltierten Strecken komfortabel. Ab Werk ist natürlich auch die passende LED-Beleuchtung montiert – mit 30 Lux Lichtstärke vorn. Die elektrische Trittunterstützung steht bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h zur Verfügung. Sie lässt sich über ein am Lenker montiertes LCD-Display einstellen und bei Bedarf auch beim Schieben und Anfahren das Pedelecs nutzen. Weitere wichtige Spezifikationen:

Heckmotor (250 Watt)

Teilintegrierter Akku (36 Volt / 11,6 Ah / 417,6 Wh)

50 Zentimeter Rahmenhöhe

Comfort-Sattel

Reichweite: abhängig von Zuladung und anderen Faktoren bis zu 100 Kilometer

zulässiges Gesamtgewicht: 120 Kilogramm

Zum Top-Preis bei Netto zu haben: das Telefunken Expedition Trekking E-Bike.

Lizenznehmer sämtlicher Telefunken E-Bikes in Deutschland und Österreich ist schon seit dem Jahr 2016 die Karcher AG aus dem baden-württembergischen Birkenfeld.

Was kostet das Trekking-Bike von Telefunken?

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für das Telefunken E-Bike Expedition liegt nach Angaben von Netto bei knapp 2.300 Euro. Im Onlineshop des Discounters kannst du das Pedelec jetzt aber mit etwa einer Woche Lieferzeit für gerade einmal 1.199 Euro kaufen. Das entspricht dem oben angesprochenen Rabatt in Höhe von 47 Prozent. Einmalig kommt nur eine niedrige Versandkostenpauschale in Höhe von 2,95 Euro hinzu.

Insbesondere die bei Netto niedrigen Versandkosten machen das E-Bike zu einem echten Schnäppchen. Das gilt sowohl für die Herren- (XC940) als auch für die Damen-Ausführung (XC940). Du hast bei einem Kauf übrigens die Wahl zwischen einer Lackierung in Grau, Silber oder Rot. Minimal günstiger ist das Rad nur über den Amazon Marketplace zu beziehen. Denn dort entfallen die Versandkosten beim Anbieter We Will Shop You derzeit komplett.

