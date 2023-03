Netto: Tragbare Powerstation mit Solarpanel zum Traumpreis

Aus technischer Sicht bietet die jetzt bei Netto erhältliche tragbare Powerstation Denver PPS-42000 genau das, was man von ihr erwarten würde. Sie ist nämlich mit einem 42.000 mAh großen Energiespeicher ausgestattet. Und natürlich sind auch zahlreiche praktische Anschlüsse verbaut. Neben einer klassischen 230-Volt-Steckdose unter anderem zwei USB-A-Anschlüsse und ein USB-C-Port. Auch ein Quick Charge-Anschuss (QC 3.0 / 18 W) steht zur Verfügung. Ergänzend dazu lässt sich bei einbrechender Dunkelheit eine LED-Lampe einschalten.

Tragbare Powerstation bei Netto kaufen – Solarpanel inklusive

Aufladen kannst du die Powerstation nicht nur zu Hause an einer Haushaltssteckdose, sondern auch unterwegs. Denn im Lieferumfang der Denver PPS-42000 ist auch ein faltbares Solarpanel (40 W) inklusive. Einfach das Solarpanel bei Sonnenschein aufstellen, daneben die Powerstation platzieren und mit dem Solarmodul verbinden, schon lädt der Akku kostenlos mit Sonnenenergie auf. Kurzum: Einfacher und günstiger als mit einer tragbaren Powerstation wie dieser kannst du unterwegs oder im Garten elektronische Geräte nicht mit Strom versorgen.

Was kostet die Denver PPS-42000?

Und was kostet der Spaß? Normalerweise läge der unverbindliche Verkaufspreis für die Denver PPS-4200 bei 399 Euro. Diesen unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) gibt jedenfalls Netto Marken-Discount an. Satte 43 Prozent Rabatt gewährt der Lebensmittel-Discounter jetzt in seinem Onlineshop aber an Rabatt. Und dadurch sinkt der Preis auf schlanke 224,99 Euro. Einmalig kommen nur 2,95 Euro für den Versand hinzu.

Auf diese Weise bietet Netto den aktuell günstigsten Gesamtpreis an, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. In anderen Onlineshops musst du gegenwärtig nicht selten 245 Euro und mehr für die tragbare Powerstation bezahlen. Vor diesem Hintergrund kannst du jetzt bei Netto nicht nur ein echtes Schnäppchen ergattern, sondern dich zudem unabhängig von konventionellen Stromnetzen und Verlängerungskabeln machen, wenn du in verschiedenen Szenarien schnell Strom benötigst. Angeboten wird die tragbare Powerstation nur solange der Vorrat reicht.

